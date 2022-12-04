«Это всё так красиво». В Бресте начала работу новогодняя ярмарка

Новости Беларуси. Самый большой самовар в Беларуси и новогодний декор hand-made. В Бресте всех ждут на новогоднюю ярмарку. Десятки деревянных домиков уже открыты на Аллее фонарей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественский дух уже витает в воздухе: новогодние украшения, елки на любой вкус, тысячи огоньков и аппетитные угощения ждут посетителей ежедневно. Ремесленники постарались в 2022 году удивить и вручную создали коллекцию декора для дома. Трендовыми цветами украшений называют ледяной и розовый.

Я бы в любом случае сюда бы пришла. За атмосферой, вдохновением рождественским. Очень интересно. Это классно, что создается не только как витрина, а также просто для проходящих людей самовары. Какие-то специальные точки, где можно отдохнуть, выпить кофе, горячий чай.

Мы приехали из Китая, это наш первый Новый год здесь. Мы учимся в Беларуси. Это все так красиво! Рождественская ярмарка очень приятная и удивляет.

Согреваться посетители новогодней ярмарки в Бресте будут у самого большого самовара Беларуси. Он вмещает 380 литров кипятка и ежедневно растапливается дровами. Известно, что на один самовар уходит почти килограмм черного чая, а также сбор трав из Беловежской пущи.

Илья Парафенюк, предприниматель:

Самовар – это уже становится такая традиция, которая согревает весь Брест. Вкусный чай мы делаем и очень полезный, что немаловажно. Иностранцы много приходят и спрашивают, технические характеристики смотрят.

Новогоднее настроение у всех вокруг, люди счастливы, улыбаются, позитив везде царит.