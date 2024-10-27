Кто хочет сделать летающий автомобиль и почему китайское – это не дешевое? Большой разговор с Геннадием Свидерским

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Геннадий Свидерский. Как оказался в Беларуси? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы родились в городе Светлогорске Калининградской области. Как вы очутились в Беларуси?

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

У меня родителя из Беларуси, отец – военный. Он служил в военно-морской авиации. Первым местом его службы был город Светлогорск Калининградской области, где стоял один из полков военно-морской авиации. Когда мне было четыре года, то отца перевели в Беларусь, в город Быхов, городок военно-морской авиации. Там я и в детский сад ходил, и в школу. И там закончил среднюю школу. С четырех лет я в Беларуси. Отец у меня инженер по самолетам, у него радиотехническое образование, поэтому можно сказать, что мое движение в Минский радиотехнический институт было обусловлено наследственностью. О том, как участвовал в разработке первого советского компьютера

Александр Осенко:

После университета научная работа была или сразу ушли на производство? Геннадий Свидерский:

Сразу на производство. Я был распределен на Минский завод вычислительной техники. Моя дипломная работа была по телевизионным приемникам. А в советское время было такое движение, что заводы, которые выпускают промышленную продукцию, должны были выпускать и товары народного потребления. Была идея – на рубль фонда заработной платы нужно выпускать рубль товаров народного потребления. И было принято решение выпускать переносную телемагнитолу «Амфитон». В одном корпусе был телевизор, радиоприемник и магнитофон. Поскольку по телевидению у меня уже были некоторые успехи, наработки, то меня отправили и я эту работу продолжал. Мы через год провели подготовку производства и выпустили. В те времена был изготовлен электронный шахматный партнер, где ты делаешь ход, а он на светодиодах показывал ответный ход. Хочу сказать, играл на уровне первого разряда. Вспоминаю 80-е, и была электронная охранная система жилых домов. Все, что делали, лет на 20 опережало время. Время шло, и правительство с партией решили: чтобы достичь производительности труда, которая есть на Западе, нам требуются профессиональные персональные компьютеры. И тогда было поручено освоить такие компьютеры в Беларуси. Была такая машина ЕС 1840. Я был замом главного конструктора. Кто постарше, помнят, что это первый настольный компьютер, который появился в Советском Союзе. Сегодня мы не можем сказать, что китайское – это дешево и массово

Александр Осенко:

Существовало такое мнение: все, что китайское, не очень хорошее. Но вы перевернули эту ситуацию. Геннадий Свидерский:

Наш партнер – собственник компании Volvo, самый крупный пакет Mercedes принадлежит компании Geely. Даже в начале пути, в 2018 году, все складывалось не очень просто. Когда меня направил Президент на этот завод, его построили, но разная ментальность, предрасположенность к тому, что ничего не получится, на старте очень тормозила. С одной стороны, белорусские специалисты говорили, что эти китайцы думают только о себе, как заработать деньги и ничего не думают о Беларуси. А китайцы на родину отправляли письма, что с этими лодырями и бездельниками ничего сделать нельзя. Китай – это трудовая армия. Александр Осенко:

Как вам удалось ментально совместить? Геннадий Свидерский:

Тогда было принято решение, что нужно не только бизнес-структуре участвовать в этом проекте, а нужно участвовать и госуправлению. Я как замминистра промышленности отвечаю не столько за бизнес-эффективность, сколько за государственную значимость проекта, который был одобрен двумя президентами, в первую очередь Александром Григорьевичем Лукашенко. Китайская сторона согласилась на таких условиях двигаться поступательно. Я помню тот первый год, где китайскими товарищами было сказано на все критики: нужно создавать продукт мирового уровня, второе – нужно бороться за ценность владения этим продуктом, создавая сервис, апгрейды и так далее. Я считаю, что эта стратегия и легла в основу того, что мы не можем сказать, что Geely – это китайское, что китайское – это дешево и массово. Есть и тот класс, который действительно включает в себя большое количество приятных плюшек для покупателя. Раньше мы говорили только Geely, а сейчас мы говорим «БЕЛДЖИ»

Александр Осенко:

Если ваш китайский партнер имеет доли акций в таких крупных компаниях, значит, и патенты тех корпораций принадлежат в том числе вашему партнеру, все эти новшества предполагают, что будут установлены в машинах Geely. Геннадий Свидерский:

Да, конечно. Список можно продолжить. Smart сейчас тоже куплен Geely, большой проект сделан с компанией Renault. Поэтому мы, проводя все эти работы в течение нескольких лет, уже в прошлом году пришли к выводу, что надо начинать производство под собственным брендом. Раньше мы говорили только Geely, а сейчас мы говорим «БЕЛДЖИ». У нас появились модели Х50, Х70, они полностью повторяют и Atlas, и Coolray, которые полюбились, но здесь мы уже имеем доступ к документации, мы более активно занимаемся локализацией, что непросто. Когда мы говорим на уровне больших начальников, то нам надо локализации побольше. А когда мы сами покупаем машину, мы спрашиваем: вы там ничего такого не сделали, что у меня потом проблемы будут? Локализация не должна приводить к увеличению цены и к снижению качества. А это не всегда просто сделать. Нами принято принципиальное решение, что мы даже будем разделять две сети продаж. Будет сеть, которая продает только «БЕЛДЖИ», и будет сеть, которая будет продавать модели Geely, чтобы смотреть те новые модели, которые появляются у компании и отражают новые тенденции и технологические особенности. О белорусских и китайских специалистах

Александр Осенко:

Белорусские и китайские специалисты – разная ментальность, разные подходы к работе, организации производства. Как удалось совместить в одном технологическом процессе? Геннадий Свидерский:

Для меня было очень удивительно, ведь я имел большой опыт работы в промышленности и на предприятиях, но у меня не было абсолютно никакого опыта работы с китайскими товарищами. Когда я спросил у своего заместителя по производству, в чем самое главное отличие и что самое сложное, он сказал: какой бы вы вопрос ни задали, всегда получите один и тот же ответ – это не мой вопрос. У нас все знают, что ему нужно делать, что не нужно. На конвейер нужно поставить 100 человек, чтобы выпустить тысячу автомобилей. В Китае, если человек приходит на работу, ему говорят – у тебя отпуск будет 10 дней в году, болеть ты можешь пять дней, желательно хорошо воспитывать детей, потому что пенсионное обеспечение там предусмотрено очень скромное. И работать ты должен сверхурочно, если необходимо. Если посмотреть на Беларусь, то у нас отпуск 30 дней, болел сам, потом ухаживал за ребенком, потом был военкомат, учеба и так далее. Где стоит 100 китайцев, вам надо поставить 140 белорусов. Каково было после работы в Министерстве вернуться «в поле»

Александр Осенко:

Вы были в полях, на производстве, потом вы долгое время работали в Министерстве, потом опять Президент вас направил в поле, реальный сектор экономики. Каково после Министерства уйти в реальный сектор экономики? Геннадий Свидерский:

Были сомнения, тревоги, потому что ко всему привыкаешь. Александр Осенко:

Вы трудоголик? Геннадий Свидерский:

Не думаю. Я всегда говорю: надо так хорошо работать, чтобы потом не работать. Если все наладить, то оно потом работает само. Хотя сейчас уже анализирую, у меня все-таки большой стаж работы, в следующем году будет 50 лет моего трудового стажа. Я поймал себя на мысли, что работа настолько вытесняла все остальное, что я понял – и отдыхать надо учиться. Все время не хватало времени из-за работы. Александр Осенко:

Сейчас идет технологическая революция. Какая дальше эволюция в автомобилестроении? Как вы видите это? Геннадий Свидерский:

Что касается компании «БЕЛДЖИ», я убежден – за эти годы должен появиться полноценный конструкторский коллектив, способный проектировать и решать вопросы по любым узлам легкового автомобиля. Это касается именно компетенции по разработке. Что касается тенденции развития легкового автомобилестроения, я думаю, здесь будет идти в сторону помощников для водителя, то есть ему будет оставаться только контрольная функция. Geely недавно купила одну американскую компанию, чтобы автомобиль стал летающим. В этом направлении тоже идут поисковые работы. Сейчас соревнуются еще. Мы с вами знаем электрический, последовательный гибрид, некоторые говорят – водородный автомобиль. В зависимости от себестоимости, комфорта, что-то победит из этого и станет самым массовым сегментом. В семье Свидерского будет династия автомобилестроителей?