Президент поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

День автомобилиста и дорожника отмечается в Беларуси. Дороги – настоящее лицо страны, в экономике они играют ключевую роль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тех, кто по ним передвигается, без преувеличения, абсолютное большинство. Работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь всегда славилась своими дорогами: современными, удобными и качественными. Мы привыкли к бесперебойной работе транспорта и благоустроенной придорожной инфраструктуре. Без этого уже невозможно представить себе повседневную жизнь наших людей и дальнейшее развитие городов и регионов. Достигнутое является результатом постоянного труда многотысячного коллектива работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства – профессионалов, обеспечивающих своевременную доставку пассажиров и грузов, круглосуточную работу дорожных служб. Государство уделяет сфере автомобильных перевозок самое пристальное внимание: строятся и поддерживаются в надлежащем виде республиканские магистрали и местные дороги, внедряются передовые технологии по ремонту мостов и путепроводов. Убежден, что и в дальнейшем ваши знания, опыт и ответственность позволят успешно решать стоящие перед транспортным комплексом масштабные задачи.