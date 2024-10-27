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Президент поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

27 октября 2024 07:25
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День автомобилиста и дорожника отмечается в Беларуси. Дороги – настоящее лицо страны, в экономике они играют ключевую роль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства-2

Тех, кто по ним передвигается, без преувеличения, абсолютное большинство. Работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником поздравил Александр Лукашенко.

Президент поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь всегда славилась своими дорогами: современными, удобными и качественными. Мы привыкли к бесперебойной работе транспорта и благоустроенной придорожной инфраструктуре. Без этого уже невозможно представить себе повседневную жизнь наших людей и дальнейшее развитие городов и регионов. 

Достигнутое является результатом постоянного труда многотысячного коллектива работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства – профессионалов, обеспечивающих своевременную доставку пассажиров и грузов, круглосуточную работу дорожных служб.

Государство уделяет сфере автомобильных перевозок самое пристальное внимание: строятся и поддерживаются в надлежащем виде республиканские магистрали и местные дороги, внедряются передовые технологии по ремонту мостов и путепроводов. Убежден, что и в дальнейшем ваши знания, опыт и ответственность позволят успешно решать стоящие перед транспортным комплексом масштабные задачи.

Президент поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства-6

Благодаря госпрограмме «Дороги Беларуси» в стране немало вопросов по транспортным артериям уже удалось решить. Вместе с тем еще остаются проблемы. Александр Лукашенко в начале недели, заслушивая доклад ответственных лиц за данную сферу, обратил внимание на развитие дорог и транспортной инфраструктуры, чтобы обеспечить часовую доступность к городам-спутникам. Это поможет разгрузить Минск. 

Еще один акцент – на асфальтирование подъездных путей к райцентрам от агрогородков. Осталось сделать всего 300 километров. К тому же дороги не должны быть роскошью для сельских жителей. Это необходимо предусмотреть в новой госпрограмме на следующее пятилетие, чтобы привлечь людей к жизни в деревне.

Лукашенко потребовал привести в порядок дороги между районными центрами и агрогородкам.

В этом году в стране отремонтировано более 5 тысяч километров дорог и 117 мостов. В 2025-м запланированы не меньшие объемы работ.

# Дороги # Александр Лукашенко

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