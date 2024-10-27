В чём большое отличие белорусов и китайцев? Геннадий Свидерский удивил

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Это тщательность в подготовке любых вопросов. Иногда у нас бывает, что мы прямо во время переговоров найдем какое-то решение. У китайских товарищей немножко не так. У них идет всестороннее изучение вопроса, выработка в процессе подготовки каких-то решений. Китаец никогда не примет решение иное, кроме того, которое подготовлено к этим переговорам.

У китайцев, наблюдая внимательно, если у тебя завоевана какая-то позиция, ни в коем случае свою позицию не сдавай, чтобы никто не завладел ей. Еще один момент – не добивайся лидерства. Если у тебя есть какие-то аргументы, ни в коем случае не применяй их, если ты не изменишь ситуацию. Выстрелов в воздух там не надо. Когда смотришь в системе их поведение, иногда это кажется непрофессионально, но когда доходишь до определенных моментов, что касается принятия решений, там вырастают зубы и невозможно ничего решить, кроме того, что они решили.