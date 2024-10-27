В чём большое отличие белорусов и китайцев? Геннадий Свидерский удивил

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Геннадий Свидерский.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Чему вы научились у наших китайских товарищей?
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Это тщательность в подготовке любых вопросов. Иногда у нас бывает, что мы прямо во время переговоров найдем какое-то решение. У китайских товарищей немножко не так. У них идет всестороннее изучение вопроса, выработка в процессе подготовки каких-то решений. Китаец никогда не примет решение иное, кроме того, которое подготовлено к этим переговорам.
У китайцев, наблюдая внимательно, если у тебя завоевана какая-то позиция, ни в коем случае свою позицию не сдавай, чтобы никто не завладел ей. Еще один момент – не добивайся лидерства. Если у тебя есть какие-то аргументы, ни в коем случае не применяй их, если ты не изменишь ситуацию. Выстрелов в воздух там не надо. Когда смотришь в системе их поведение, иногда это кажется непрофессионально, но когда доходишь до определенных моментов, что касается принятия решений, там вырастают зубы и невозможно ничего решить, кроме того, что они решили.
Александр Осенко:
В любом случае удалось совместить и хороший результат.
Геннадий Свидерский:
Здесь совместная работа помогала. Я думаю, что и китайские товарищи сейчас тоже что-то увидели здесь, что может быть использовано позитивно. Все-таки Geely – это мировая компания. Я думаю, что опыт и обогащение этим опытом было взаимным. Большое отличие китайских и белорусских товарищей – белорусские всегда хотят сказать, что хорошо, а китайские всегда хотят сказать, что плохо.