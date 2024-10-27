3-й чемпионат Беларуси по колке дров среди СМИ пройдёт 7 ноября

Начался прием заявок на 3-й чемпионат Беларуси по колке дров среди журналистов, который пройдет в пристоличье в День Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участникам предстоит соревноваться в нескольких упражнениях. В программу входит и колка дров по-президентски. Согласно положению о чемпионате, к участию в соревнованиях допускаются работники центральных и региональных СМИ, блогеры, объединенные в команду из четырех-семи человек.