Прямой эфир

«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна

01 сентября 2020 22:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Урожайным первый день сентября выдался для Могилевской области. Здесь собран миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна-1

Это уже четвертый регион в стране, который преодолел знаковый рубеж. Средняя урожайность в области превышает 34 центнера с гектара. А вот в лидерах по этому показателю – Шкловский район. Здесь с каждого гектара удается намолотить почти 46 центнеров.  

«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна-4

Уборочная кампания уже близится к завершению, хлеборобам осталось обработать еще около 7 процентов площадей. Потому лучшие труженики села принимали поздравления прямо в поле. К слову, валовый сбор уже превышает прошлогодний – могилевский урожай зерна потяжелел на 230 тысяч тонн.  

«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна-7

Андрей Мамыкин, механизатор сельхозпредприятия «Фирма Кадино»:  
Эти тонны нелегко даются. Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зернышка.  

«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна-10

Михаил Бодунов, механизатор сельхозпредприятия «Фирма Кадино»:  
Основная работа у меня в ЖКХ машинистом котельной. На время уборки меня пригласили помочь хозяйствам. Все-таки жатва тяжелая пора, надо помочь. Я не отказался.  

«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна-13

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:  
Мы выполняем государственный заказ. Мы засыпаем полный объем необходимых семян. Мы обеспечиваем животноводство именно концентратами. На этой основе, с учетом применения новейших технологий в животноводстве, мы планируем существенным образом исправить экономику и благосостояние наших тружеников сельского хозяйства.  

«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна-16

Всего в Беларуси с полей убрано 7 миллионов 737 тысяч тонн зерна. Обмолочено, без малого, 95 процентов площадей.  

# Сельское хозяйство # общество # Леонид Заяц # Михаил Бодунов # Андрей Мамыкин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
О чём говорил Александр Лукашенко, посещая колледж сферы обслуживания в Барановичах
01 сентября 2020 22:21

О чём говорил Александр Лукашенко, посещая колледж сферы обслуживания в Барановичах

«Чтобы осталась у вас память». Такой двухметровый льняной рушник подарили Президенту в Барановичах
01 сентября 2020 21:18

«Чтобы осталась у вас память». Такой двухметровый льняной рушник подарили Президенту в Барановичах

Александр Лукашенко: вы понимаете, кто за нас взялся. «Идите поздравьте его с днём рождения. Дураки! Они с огнём играются»
01 сентября 2020 20:49

Александр Лукашенко: вы понимаете, кто за нас взялся. «Идите поздравьте его с днём рождения. Дураки! Они с огнём играются»