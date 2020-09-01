«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна

Новости Беларуси. Урожайным первый день сентября выдался для Могилевской области. Здесь собран миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже четвертый регион в стране, который преодолел знаковый рубеж. Средняя урожайность в области превышает 34 центнера с гектара. А вот в лидерах по этому показателю – Шкловский район. Здесь с каждого гектара удается намолотить почти 46 центнеров.

Уборочная кампания уже близится к завершению, хлеборобам осталось обработать еще около 7 процентов площадей. Потому лучшие труженики села принимали поздравления прямо в поле. К слову, валовый сбор уже превышает прошлогодний – могилевский урожай зерна потяжелел на 230 тысяч тонн.

Андрей Мамыкин, механизатор сельхозпредприятия «Фирма Кадино»:

Эти тонны нелегко даются. Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зернышка.

Михаил Бодунов, механизатор сельхозпредприятия «Фирма Кадино»:

Основная работа у меня в ЖКХ машинистом котельной. На время уборки меня пригласили помочь хозяйствам. Все-таки жатва тяжелая пора, надо помочь. Я не отказался.

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:

Мы выполняем государственный заказ. Мы засыпаем полный объем необходимых семян. Мы обеспечиваем животноводство именно концентратами. На этой основе, с учетом применения новейших технологий в животноводстве, мы планируем существенным образом исправить экономику и благосостояние наших тружеников сельского хозяйства.