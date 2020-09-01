Заместитель гендиректора БелАЗа: «Сегодня мы работаем в штатном режиме, и никаких отклонений от него нет»
Новости Беларуси. Фейковые новости о якобы бастующих белорусских предприятиях продолжают распространять отдельные Telegram-каналы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 сентября в сети появилось видео, якобы снятое в одном из цехов БелАЗа.
Съемка достаточно прерывистая. Разобрать, в какой именно части завода находится автор видео, сложно. Впрочем, руководство и рабочие предприятия опровергают информацию.
Сегодня все сотрудники находятся на своих рабочих местах. Нет никаких предпосылок к изменению ситуации на заводе.
Станислав Якубович, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ»:
Белорусский автомобильный завод» работает в штатном режиме. Все цеха работают на выполнение производственных заданий. Люди серьезные, ответственные, у нас еще большие обязательства есть перед нашими партнерами по поставкам техники, поэтому нарушение графика работы предприятия – это очень серьезно. Коллектив у нас очень ответственный, есть единичные люди, которые особенно из города приходят, они иногда бывают провоцируют такие вещи. Но сегодня мы работаем в штатном режиме, и никаких отклонений от него нет.
Белорусский автомобильный завод сейчас работает сразу по нескольким крупным контрактам. В частности, выполняются обязательства перед индийскими партнерами. Идут поставки и в другие страны, например, карьерные самосвалы БелАЗ будут работать в пустыне Гоби в Монголии.