Заместитель гендиректора БелАЗа: «Сегодня мы работаем в штатном режиме, и никаких отклонений от него нет»

Станислав Якубович, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ»:

Белорусский автомобильный завод» работает в штатном режиме. Все цеха работают на выполнение производственных заданий. Люди серьезные, ответственные, у нас еще большие обязательства есть перед нашими партнерами по поставкам техники, поэтому нарушение графика работы предприятия – это очень серьезно. Коллектив у нас очень ответственный, есть единичные люди, которые особенно из города приходят, они иногда бывают провоцируют такие вещи. Но сегодня мы работаем в штатном режиме, и никаких отклонений от него нет.