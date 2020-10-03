Кто эти люди, которые приняли участие в автопробеге?

Новости Беларуси. От восточной границы до западной. 3 октября белорусов объединил масштабный автопробег. За единство и мирное небо – таков призыв участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Орша, Борисов, Минск, Барановичи, Брест. 14 больших и малых городов Беларуси.

Маршрут проходил по самой оживленной трассе – М1. По пути присоединялись и другие регионы. В Бресте финишировали почти полтысячи машин. Что зовет в большой путь белорусов, узнавала Кристина Протосовицкая.

На часах около 6 утра, а первые жаворонки уже на низком старте. Это восточная граница Беларуси – отсюда неравнодушные белорусы собираются в большой путь. Энтузиасты-автолюбители накануне нашли друг друга в социальных сетях и по хэштегу объединились в автоколонну. Маршрут длиной в 600 километров – первый вызов такого масштаба. 14 больших и малых городов – от Орши до Борисова, от Минска до Барановичей, от Ивацевичей до Бреста.



Алёна Ланская приняла участие в автопробеге. И вот что рассказывает

Уже к 9 утра участников встречает столица. Многодетная мама и жена офицера. Совсем недавно Юлия Артюх поддерживала белорусок на женском форуме «За Беларусь!» А сегодня она одна из участников автопробега.

Юлия Артюх, участница автопробега:

Мы собираемся, мы общаемся. Мы встречаемся с друзьями, с которыми в рабочую неделю не можешь позволить себе встретиться. Очень многие здесь с детками. А эта супружеская пара из Бобруйска. Присоединились по ходу, хоть и вне маршрута. В Минске у супругов учатся дети. Говорят: хотят вернуть свой спокойный сон по ночам.

Юрий Горемыко, участник автопробега:

Хотим, чтобы народ понял. Наши дети немного не понимают. Мы убеждали, убеждали их, но не получается. Я думаю, получится. Ольга Никитина и вовсе приехала со всей семьей: мужем Денисом и детьми Павлом и Софией. Семейные выходные противопоставляют вандализму и беспорядкам на улицах города.

Ольга Никитина, участница автопробега:

Сами решили для своей семьи, что мы должны поддержать белорусский народ, нашего Президента. Такое вот отношение людей, знаки какие-то неприличные. Разрисовывают остановки, стены, вандализм...

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Кажется, Орша и Брест, Минск и Ивацевичи еще никогда не были так близко друг к другу. У участников получилось уже к обеду «обнять» страну и ярко финишировать в Бресте. Крайняя западная точка встречает солнечным теплом. Чем не знак?

Николай Зарубицкий, организатор автопробега:

Очень рад, что столько машин поддержало. Уже 20 минут машины только паркуются на стоянку. Такого количества еще не было у нас на пробеге. Молодцы брестчане, молодцы все регионы, которые поддержали этот пробег. Я вами горжусь.

Они такие разные – эти белорусы. Кому-то только 18, а кому-то уже за 60. Артисты, учителя, фермеры, бухгалтеры, спортсмены. Этот уикенд они проводят вместе, ведь знают наверняка: в этом единстве и есть сила.

Анна Кулик, участница автопробега:

Очень масштабный пробег. Заранее все знали, за неделю, что он будет, чтобы все успели подготовиться. К сожалению, не все могли присоединиться – не у всех есть машины, у кого-то маленькие дети. Из моей семьи только двое едут, хотя хотели все семеро.

Алла Миколуцкая, участница автопробега:

Пришли сюда поприветствовать всех, кто участвует в этом автопробеге. Я считаю, очень хорошая идея. Ну и, конечно, выразить свою позицию. Мы поддерживаем наше государство, поддерживаем нашего Президента. Перемены нам не нужны. Мы поддерживаем то, что есть. Это очень дорого, очень ценно.

За мирную и единую Беларусь. Главный символ страны – больше 100 метров в длину – у стен легендарной Цитадели.