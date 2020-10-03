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Андрей Муковозчик: «Хорошо, что бодливым коровам бог обычно рогов не даёт»

03 октября 2020 18:03
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело».

Многие люди в процессе роста достигают пределов своей некомпетентности

Андрей Муковозчик: «Хорошо, что бодливым коровам бог обычно рогов не даёт»-1

В программе Новости «24 часа» на СТВ авторский взгляд Андрея Муковозчика о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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