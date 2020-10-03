Андрей Муковозчик: «Хорошо, что бодливым коровам бог обычно рогов не даёт»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело».
Многие люди в процессе роста достигают пределов своей некомпетентности
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело».
Многие люди в процессе роста достигают пределов своей некомпетентности
В программе Новости «24 часа» на СТВ авторский взгляд Андрея Муковозчика о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).