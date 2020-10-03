«Ни один переворот не принёс счастья людям». Белорусы рассказывают, почему принимают участие в автопробеге

Новости Беларуси. От границы с Российской Федерацией до Брестской крепости. Масштабный автопробег под девизом «За единую Беларусь!» проходит 3 октября в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранним утром десятки автомобилей под государственными флагами отправились в путь длиной в 600 километров.

Неравнодушные к судьбе страны белорусы, объединившись в колонну машин, следуют по трассе М1. На протяжении всего маршрута к ним присоединяются активисты из разных районов страны. Промежуточными пунктами стали 13 городов. В их числе Орша, Борисов, Минск, Несвиж, Барановичи и Кобрин. Алёна Ланская приняла участие в автопробеге. И вот что рассказывает В веренице автомобилей люди разных поколений и профессий, кто-то приехал всей семьей, кто-то с друзьями. Как рассказали сами участники пробега, всех их объединяет одна цель: не дать развалить страну, сохранить в ней спокойствие и порядок.

Мы хотя и издалека, из Бобруйска – 140 километров, чтобы на трассу выехать, но мы решились. Как свой гражданский долг. До того задавили эти бчб – везде: своими хождениями, топтаниями улиц, площадей. А нас нет, нас не существует. Поэтому хочется это выразить как-то.

Люди хотят мира, добра, показывают, кто такие белорусы, что они чистые, открытые и светлые. Люди не хотят войны. У нас есть хороший пример – Украина, та же самая Боливия, если дальше брать. Все очень плохо заканчивается. Ни один переворот не принес счастья людям.

Это здорово! Это очень замечательно! Я считаю, что это должно закрепиться как одна из традиций – вот так собираться всем вместе: на автопробеги, на какие-то митинги. Просто для того, чтобы единый наш дух патриотизма был всегда с нами.