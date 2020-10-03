«Никак выехать не можем». О чём нужно знать водителям грузовиков перед пересечением границы с Литвой

Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе вторую неделю скапливаются очереди из грузовиков. Около полутысячи большегрузов стоят на подъездах к пунктам пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая сложная ситуация в «Каменном Логе» – там затор растянулся на несколько километров. Вереницы грузовиков также стоят в «Привалке», «Котловке» и «Беняконях». В соцсетях уже начали появляться домыслы о якобы политической подоплеке ситуации. Но так ли это, разбиралась Галина Буро.

Пункт пропуска «Привалка». Очередь из грузовиков. Водители заметно нервничают: есть риск не успеть на разгрузку. Ведь Литва для большинства страна транзитная, они едут дальше – в Германию, Голландию или Италию, а это время, которое столь ценно в бизнес-перевозках.

Андрей Ковальчук держит путь во Францию, коротает часы за чтением автомобильных статей в интернете. В профессии не новичок и уже давно разобрался в причине подобных заторов.

Андрей Ковальчук, водитель:

У нас все на терминале, как мы говорим, забито, а получается, литовцы не принимают. Иногда литовцы быстро работают, иногда медленно. С чем это связано, я не берусь уточнять. У любителей нагнетать в соцсетях – своя версия. Якобы очереди на белорусско-литовской границе стали расти из-за политической ситуации. Но так ли это? Достаточно посмотреть информационные ленты прошлых лет – осенью всегда увеличивается транспортный поток. Перевозчики спешат в конце года закрыть сделки, к тому же начинается подготовка к новогодним праздникам.

На «Привалке» готовы оформлять в сутки свыше 300 грузов, а более 90 % экспортных товаров выпускается менее, чем за 5 минут. Но не всегда получается ритмично работать с сопредельной стороной. Почему на белорусско-литовской границе уже вторую неделю скапливаются очереди из грузовиков? Причина проста: белорусский пункт пропуска больше литовского и по размерам, и по штату сотрудников. Водители уже давно сравнивают сообщение между ними с эффектом бутылочного горла. Потому и часы ожидания в терминале на въезд в Евросоюз неизбежны.

Владимир Швеммер, водитель:

С 9 утра я до сих пор, от шлагбаума только сюда заехал. Что это за работа такая?

Сергей Казак, водитель:

Оформился я где-то 4,5 часа назад и вот никак в Литву выехать не можем.

На рост транспорта на литовском направлении сказывается еще и желание сэкономить у компаний-перевозчиков. В эту страну отсутствуют ограничения на ввоз топлива в баке.