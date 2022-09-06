«Имеют место перекупы очередей». Как гродненская милиция борется с нарушителями в пункте пропуска «Берестовица»?

Новости Беларуси. Пресечь факты продажи мест в очереди и обеспечить правопорядок. Гродненская милиция несет круглосуточное дежурство на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неритмичная работа польского пункта пропуска «Бобровники» то и дело провоцирует очереди на выезд из Беларуси рядом с пунктом пропуска «Берестовица». Ранее стражи границы соседней стороны устроили даже итальянскую забастовку, из-за чего пострадали сотни людей, которые были вынуждены ждать своей очереди до шести суток. Доходило до междоусобных конфликтов. Нашлись и те, кто решил заработать на ситуации. Организовали незаконный бизнес по продаже мест в электронной очереди. Зафиксированы факты въезда одного и того же автомобиля, но под разными номерами. «Могут завербовать». Туристы рассказали, что говорят в ЕС о безвизе в Беларуси – подробности здесь.

Николай Косовец, водитель:

На границе стал порядок. Во-первых, никто не лезет ни влево, ни вправо. Никто не проезжает один перед другим. Все знают, что стоит пост ГАИ, что можно получить штраф. Это огромный плюс. Неоднократно сталкивались, когда грузовые автомобили перекрывают проезд для легковых на полосе движения к границе. Сталкивались. Но после того, как стал здесь дежурить наряд ДПС, все это прекратилось.

Дмитрий Резенков, начальник УВД Гродненского облисполкома:

Президентом Республики Беларусь, правительством Республики Беларусь делается очень много для того, чтобы граждане иных государств в любом порядке могли заехать на территорию Республики Беларусь и убедиться в том, как мирно живут люди на нашей территории. Что же касается польской стороны, то на сегодня по известным причинам они ставят определенного рода препятствия, которые нервируют население как с одной, так и с другой стороны. Органами внутренних дел организована работа, мероприятия в круглосуточном режиме. Имеют место перекупы очередей и так далее. На сегодня эта работа организована. И данных фактов, смею заметить, уже нет.