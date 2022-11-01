Как выбирали самую артистичную и дружную семью Минска? Заглянули за кулисы первого фестиваля-слёта

Новости Беларуси. В Минске впервые прошел фестиваль-слет семей. Участвовали девять команд из всех районов столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Необходимо было подготовить презентацию, творческий номер и проявить себя в интеллектуальном состязании. В фойе была представлена масштабная экспозиция. Каждая семья смогла показать, из чего состоит их быт, и поделиться своими достижениями. Центральный элемент выставочного блока – генеалогическое дерево.

Семья Кужель: Мы представили все достижения нашей семьи, грамоты, дипломы и, конечно, наше родовое дерево, потому что это наша память, это наши истоки.

Семья Зайцевых: Принять участие в конкурсе мы решили, потому что у нас творческая семья, и мы бы хотели своим творчеством поделиться со всеми.

Дмитрий Карань, председатель Минского городского отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира»:

Необычность этого фестиваля в том, что это не просто папа, мама, я – семья. А это родословное древо, генеалогическая ветвь родства, семьи. Чем крепче будут отношения в семье, чем ветви дружнее и ближе друг к другу, тем спокойнее будет и в стране, и в государстве. А тем более знать свою родословную – это знать и историю.

Среди номинаций – самая творческая, артистичная и дружная семья. Сражались участники и за приз зрительских симпатий. А яркую концертную программу всем участникам подарили волонтеры из столичных школ мира и вузов.