Прямой эфир

Кто будет факелоносцами «Пламени мира» в Минске

18 июня 2019 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск зажигает! 18 июня в столице второй день эстафеты огня «Пламя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто будет факелоносцами «Пламени мира» в Минске-1

Символ вторых Европейских игр пронесут самые достойные представители города и страны. В команде факелоносцев – Надежда Скардино, Алексей Хлестов, Виталий Гурков, Алла Цупер, Анна Гуськова, Анжелика Агурбаш, Дмитрий Колдун, Олег Новицкий, Александр Солодуха и еще больше десятка имен, которые всегда на слуху.

Кто будет факелоносцами «Пламени мира» в Минске-4

Такой динамичной и звездной эстафета в Минске будет еще четыре дня. Финиширует «Пламя мира» на стадионе «Динамо» 21 июня. Во время церемонии открытия континентального первенства огонь зажгут в чаше.

Читайте также:

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт

На время эстафеты «Пламя мира» в Минске 17 и 18 июня ограничат движение всех видов транспорта

Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

# Европейские игры # общество # Надежда Скардино # Алексей Хлестов # Виталий Гурков # Алла Цупер # Анна Гуськова # Анжелика Агурбаш # Дмитрий Колдун # Олег Новицкий # Александр Солодуха # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»
17 июня 2019 19:39

Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»

Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»
17 июня 2019 19:04

Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

Новая дорога, много зелени и освещение. Реконструкция улицы Макаёнка подходит к концу
17 июня 2019 18:30

Новая дорога, много зелени и освещение. Реконструкция улицы Макаёнка подходит к концу