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Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»

17 июня 2019 19:39
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Новости Беларуси. Молодежный марафон «75» встретил Витебск. В сопровождении байкеров участники проекта проехали по центральным улицам города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»-1

В Витебске участники марафона возложили цветы и венки к мемориалу воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам. А на площади Победы прошел опен-эйр «Цветы Великой Победы», расположились мобильная экспозиция «Освобождение Беларуси» и выставка военной техники. Особый интерес вызвал передвижной музей Великой Отечественной войны.

Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»-4

Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:
Все области создают полотнище «Беларусь помнит». Наше, можно сказать, по-своему уникально. Оно содержит 130 имен Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Я думаю, многие знают таких героев Советского Союза, как Минай Филиппович Шмырев, Петр Миронович Машеров, Туснолобова-Марченко. Это уроженцы Витебской области, которыми мы сегодня гордимся.

Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»-7

Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»-9

Первым запись в Национальной книге памяти оставил Президент. Альбом и полотно в честь героев-освободителей 3 июля прибудут в Минск. Их передадут музею истории Великой Отечественной войны.

Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»-12

Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»-14

# Беларусь помнит # общество # Вячеслав Хрол # Фотофакт

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