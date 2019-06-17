Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»

Новости Беларуси. Молодежный марафон «75» встретил Витебск. В сопровождении байкеров участники проекта проехали по центральным улицам города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске участники марафона возложили цветы и венки к мемориалу воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам. А на площади Победы прошел опен-эйр «Цветы Великой Победы», расположились мобильная экспозиция «Освобождение Беларуси» и выставка военной техники. Особый интерес вызвал передвижной музей Великой Отечественной войны.

Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

Все области создают полотнище «Беларусь помнит». Наше, можно сказать, по-своему уникально. Оно содержит 130 имен Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Я думаю, многие знают таких героев Советского Союза, как Минай Филиппович Шмырев, Петр Миронович Машеров, Туснолобова-Марченко. Это уроженцы Витебской области, которыми мы сегодня гордимся.