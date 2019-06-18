18 июня в связи с проведением эстафеты «Пламя мира» временно ограничат движение по проспекту Независимости

Новости Беларуси. В работу общественного транспорта в связи с проведением эстафеты «Пламя мира» вносятся коррективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 июня в первой половине дня эстафета пройдет по проспекту Независимости. Будут введены временные ограничения движения на участке от Национальной библиотеки до Октябрьской площади. Ориентировочное время с 11:30 до 14:00.

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