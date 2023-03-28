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Крышу якобы заделали, но стена всё равно мокрая. Что говорят минчане, которым с декабря устраняют течь?

28 марта 2023 14:56
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Если вы живете на последнем этаже многоквартирного дома, которому еще и не один десяток лет, то рано или поздно вам наверняка придется столкнуться с протеканием крыши. Ocoбeннo в мeжceзoньe, когда за окном льют дожди или тает снег, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Крышу якобы заделали, но стена всё равно мокрая. Что говорят минчане, которым с декабря устраняют течь?-1

Сергей Шуманский, ведущий:
Исключением не стали и жильцы одной из пятиэтажек по переулку Козлова в Минске. Еще в декабре с их потолка закапала капель, а по стенам побежали ручейки. В итоге плесень, сырость и прощай, ремонт. Минчане обратились на горячую линию СТВ, и журналисты отреагировали явно оперативнее коммунальщиков. Правда, на следующий день после приезда съемочной группы на крыше пятиэтажки уже вовсю шли работы. Дырки в кровле обещали заделать в тот же день. Но прошло несколько месяцев, а люди снова недовольны.

О помощи с коммунальным характером третий месяц молят жители дома по переулку Козлова, 18А. В доме не крыша, а сито. С такими словами жильцы столичной хрущевки впервые обратились на горячую линию программы «Решение есть!» еще в январе. Тогда вместе с оттепелью и затопило квартиры на верхних этажах старенькой пятиэтажки.

«Плесень – медленный убийца человека». История минчан, у которых в доме сильно протекает крыша (подробности).

Регулярные подтопления начались в декабре 2022 года. И всему виной, по словам местных, вовсе не дождь и не снег, а недавний капремонт.

Крышу якобы заделали, но стена всё равно мокрая. Что говорят минчане, которым с декабря устраняют течь?-4

Дому, безусловно, требовалась реновация, ведь строению ни много ни мало – 60 лет. Вот только, похоже, современные материалы оказались неустойчивы к капризам белорусской погоды. В стране, по подсчетам синоптиков, 150 дождливых дней в году. Вот и пришлось обитателям многоэтажки вооружиться тряпками и ведрами и бороться с капризами непогоды. Но самое главное, что жильцы были возмущены даже не самим набором мокрых проблем, а отношением, которое к ним проявляла обслуживающая организация.

Крышу якобы заделали, но стена всё равно мокрая. Что говорят минчане, которым с декабря устраняют течь?-7

Впрочем, как только дом попал в поле зрения корреспондентов программы «Решение есть!», коммунальщики пообещали, что кровлю отремонтируют.  К ремонтным работам приступили уже на следующий день. Швы на крыше заделали, но, по словам местных жителей, это не помогло. Любой дождь выливается в море новых проблем.

Крышу якобы заделали, но стена всё равно мокрая. Что говорят минчане, которым с декабря устраняют течь?-10

Надежда Литвин, жительница квартиры № 4:
Я хочу вас поблагодарить, что вы приехали и пытаетесь нам помочь. Без вас ничего бы не сдвинулось с мертвой точки. После того как вы приезжали, они один раз приехали. Заделали там крышу якобы, но после этого течь у нас не устранилась. У нас все равно течет и стена постоянно мокрая. Я говорю: стена мокнет. Мне говорят: это остаточное. То есть где-то скопилась влага, поэтому стена мокнет. Хорошо, а почему не мокнет стена, когда солнце светит? Почему в те дни стена сухая?

Надежда Литвин уже разуверились, что ей хотя бы когда-нибудь устранят дефекты над потолком. В квартире плесень и постоянный запах сырости.

Крышу якобы заделали, но стена всё равно мокрая. Что говорят минчане, которым с декабря устраняют течь?-13

Надежда Литвин:
У нас стена постоянно мокрая. Постоянно живем в этой сырости. Когда это закончится, неизвестно. И будет ли что-нибудь... Письма присылали, но в принципе писали, что все находится на рассмотрении, что должны там чего-то делать. Но, как говорится, воз и ныне там. Никто ничего пока не делает. И не знаю, будут ли что-либо делать.

А вот соседи Надежды Сергеевны, семья Борисевичей, смотрят на происходящее с юмором и большим оптимизмом.

Крышу якобы заделали, но стена всё равно мокрая. Что говорят минчане, которым с декабря устраняют течь?-16

Валерий Борисевич, житель квартиры № 32:
Приходили несколько раз, все фотографировали. Я еще так пошутил: все ходите, фотографируете, а когда фотографии получим? В смысле результат. Но пока все обещают. Приходили и смету составляли, какой ущерб тут нанесен. Вроде как до 31 мая это будет длиться. Не могут найти виновника то ли ЖКХ, то ли подрядчик, который капремонт делал. Они все разбираются между собой. Немного на крыше, слышно было, лазили. И вот вчера завезли, несколько трубок рубероида поднимали. Гудела газовая горелка. Вроде что-то делают, а какой результат? Ну, течь вроде бы прекратилась.

Крышу якобы заделали, но стена всё равно мокрая. Что говорят минчане, которым с декабря устраняют течь?-19

Супруги ждут не дождутся, когда смогут сделать в квартире ремонт. Ведь пока стены в их доме могли бы стать декорациями к фильму ужасов.

Валерий Борисевич:
Обои мы оборвали сами, потому что надо было убрать плесень. Запах такой тяжелый невозможно было дышать.

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# Проблемы ЖКХ # общество # Сергей Шуманский # Надежда Литвин # Фотофакт

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