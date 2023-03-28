Крышу якобы заделали, но стена всё равно мокрая. Что говорят минчане, которым с декабря устраняют течь?

Если вы живете на последнем этаже многоквартирного дома, которому еще и не один десяток лет, то рано или поздно вам наверняка придется столкнуться с протеканием крыши. Ocoбeннo в мeжceзoньe, когда за окном льют дожди или тает снег, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Исключением не стали и жильцы одной из пятиэтажек по переулку Козлова в Минске. Еще в декабре с их потолка закапала капель, а по стенам побежали ручейки. В итоге плесень, сырость и прощай, ремонт. Минчане обратились на горячую линию СТВ, и журналисты отреагировали явно оперативнее коммунальщиков. Правда, на следующий день после приезда съемочной группы на крыше пятиэтажки уже вовсю шли работы. Дырки в кровле обещали заделать в тот же день. Но прошло несколько месяцев, а люди снова недовольны. О помощи с коммунальным характером третий месяц молят жители дома по переулку Козлова, 18А. В доме не крыша, а сито. С такими словами жильцы столичной хрущевки впервые обратились на горячую линию программы «Решение есть!» еще в январе. Тогда вместе с оттепелью и затопило квартиры на верхних этажах старенькой пятиэтажки. «Плесень – медленный убийца человека». История минчан, у которых в доме сильно протекает крыша (подробности). Регулярные подтопления начались в декабре 2022 года. И всему виной, по словам местных, вовсе не дождь и не снег, а недавний капремонт.

Дому, безусловно, требовалась реновация, ведь строению ни много ни мало – 60 лет. Вот только, похоже, современные материалы оказались неустойчивы к капризам белорусской погоды. В стране, по подсчетам синоптиков, 150 дождливых дней в году. Вот и пришлось обитателям многоэтажки вооружиться тряпками и ведрами и бороться с капризами непогоды. Но самое главное, что жильцы были возмущены даже не самим набором мокрых проблем, а отношением, которое к ним проявляла обслуживающая организация.

Впрочем, как только дом попал в поле зрения корреспондентов программы «Решение есть!», коммунальщики пообещали, что кровлю отремонтируют. К ремонтным работам приступили уже на следующий день. Швы на крыше заделали, но, по словам местных жителей, это не помогло. Любой дождь выливается в море новых проблем.

Надежда Литвин, жительница квартиры № 4:

Я хочу вас поблагодарить, что вы приехали и пытаетесь нам помочь. Без вас ничего бы не сдвинулось с мертвой точки. После того как вы приезжали, они один раз приехали. Заделали там крышу якобы, но после этого течь у нас не устранилась. У нас все равно течет и стена постоянно мокрая. Я говорю: стена мокнет. Мне говорят: это остаточное. То есть где-то скопилась влага, поэтому стена мокнет. Хорошо, а почему не мокнет стена, когда солнце светит? Почему в те дни стена сухая? Надежда Литвин уже разуверились, что ей хотя бы когда-нибудь устранят дефекты над потолком. В квартире плесень и постоянный запах сырости.

Надежда Литвин:

У нас стена постоянно мокрая. Постоянно живем в этой сырости. Когда это закончится, неизвестно. И будет ли что-нибудь... Письма присылали, но в принципе писали, что все находится на рассмотрении, что должны там чего-то делать. Но, как говорится, воз и ныне там. Никто ничего пока не делает. И не знаю, будут ли что-либо делать. А вот соседи Надежды Сергеевны, семья Борисевичей, смотрят на происходящее с юмором и большим оптимизмом.