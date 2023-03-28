Крышу якобы заделали, но стена всё равно мокрая. Что говорят минчане, которым с декабря устраняют течь?
Если вы живете на последнем этаже многоквартирного дома, которому еще и не один десяток лет, то рано или поздно вам наверняка придется столкнуться с протеканием крыши. Ocoбeннo в мeжceзoньe, когда за окном льют дожди или тает снег, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Сергей Шуманский, ведущий:
Исключением не стали и жильцы одной из пятиэтажек по переулку Козлова в Минске. Еще в декабре с их потолка закапала капель, а по стенам побежали ручейки. В итоге плесень, сырость и прощай, ремонт. Минчане обратились на горячую линию СТВ, и журналисты отреагировали явно оперативнее коммунальщиков. Правда, на следующий день после приезда съемочной группы на крыше пятиэтажки уже вовсю шли работы. Дырки в кровле обещали заделать в тот же день. Но прошло несколько месяцев, а люди снова недовольны.
О помощи с коммунальным характером третий месяц молят жители дома по переулку Козлова, 18А. В доме не крыша, а сито. С такими словами жильцы столичной хрущевки впервые обратились на горячую линию программы «Решение есть!» еще в январе. Тогда вместе с оттепелью и затопило квартиры на верхних этажах старенькой пятиэтажки.
«Плесень – медленный убийца человека». История минчан, у которых в доме сильно протекает крыша (подробности).
Регулярные подтопления начались в декабре 2022 года. И всему виной, по словам местных, вовсе не дождь и не снег, а недавний капремонт.
Дому, безусловно, требовалась реновация, ведь строению ни много ни мало – 60 лет. Вот только, похоже, современные материалы оказались неустойчивы к капризам белорусской погоды. В стране, по подсчетам синоптиков, 150 дождливых дней в году. Вот и пришлось обитателям многоэтажки вооружиться тряпками и ведрами и бороться с капризами непогоды. Но самое главное, что жильцы были возмущены даже не самим набором мокрых проблем, а отношением, которое к ним проявляла обслуживающая организация.
Впрочем, как только дом попал в поле зрения корреспондентов программы «Решение есть!», коммунальщики пообещали, что кровлю отремонтируют. К ремонтным работам приступили уже на следующий день. Швы на крыше заделали, но, по словам местных жителей, это не помогло. Любой дождь выливается в море новых проблем.
Надежда Литвин, жительница квартиры № 4:
Я хочу вас поблагодарить, что вы приехали и пытаетесь нам помочь. Без вас ничего бы не сдвинулось с мертвой точки. После того как вы приезжали, они один раз приехали. Заделали там крышу якобы, но после этого течь у нас не устранилась. У нас все равно течет и стена постоянно мокрая. Я говорю: стена мокнет. Мне говорят: это остаточное. То есть где-то скопилась влага, поэтому стена мокнет. Хорошо, а почему не мокнет стена, когда солнце светит? Почему в те дни стена сухая?
Надежда Литвин уже разуверились, что ей хотя бы когда-нибудь устранят дефекты над потолком. В квартире плесень и постоянный запах сырости.
Надежда Литвин:
У нас стена постоянно мокрая. Постоянно живем в этой сырости. Когда это закончится, неизвестно. И будет ли что-нибудь... Письма присылали, но в принципе писали, что все находится на рассмотрении, что должны там чего-то делать. Но, как говорится, воз и ныне там. Никто ничего пока не делает. И не знаю, будут ли что-либо делать.
А вот соседи Надежды Сергеевны, семья Борисевичей, смотрят на происходящее с юмором и большим оптимизмом.
Валерий Борисевич, житель квартиры № 32:
Приходили несколько раз, все фотографировали. Я еще так пошутил: все ходите, фотографируете, а когда фотографии получим? В смысле результат. Но пока все обещают. Приходили и смету составляли, какой ущерб тут нанесен. Вроде как до 31 мая это будет длиться. Не могут найти виновника – то ли ЖКХ, то ли подрядчик, который капремонт делал. Они все разбираются между собой. Немного на крыше, слышно было, лазили. И вот вчера завезли, несколько трубок рубероида поднимали. Гудела газовая горелка. Вроде что-то делают, а какой результат? Ну, течь вроде бы прекратилась.