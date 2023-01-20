«Взяли баллончик силиконовой пены и засиликонили». Какие меры предприняли коммунальщики, чтобы починить крышу?
Новости Беларуси. Если вы живете на последнем этаже многоквартирного дома, то рано или поздно вам наверняка станет известна такая проблема, как протекание кровли. Ocoбeннo aктyaльным этот вопрос cтaнoвитcя в мeжceзoньe, когда за окном льют дожди или тает снег, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Разверзлись хляби небесные. Супруги Литвины вспоминают библейское выражение, когда рассказывают о потопе, который накрыл их квартиру. Влага разрушила потолочное покрытие, со стен в буквальном смысле слова сползли обои. В тот день вода за считаные минуты залила сразу обе комнаты. Сегодня на месте обоев уже начинает заводиться грибок.
Надежда Литвин, житель квартиры № 14:
У нас началось 22 декабря. Я позвонила в ЖЭС, они никак не отреагировали. Сказали, что у них нет ни денег, ни людей, ни техники. То есть делать ничего не будут – «Разбирайтесь сами, это ваши проблемы». Муж позвонил в администрацию Партизанского района. Сказал: создадим комиссию и будем что-то решать. Ждем неделю, пока придет комиссия – никто не приходит. Никому дела нет. Вода льется.
Вместе с треснувшей кровлей лопнуло и терпение женщины. Минчанка не дожидаясь реакции коммунальных служб с криком о помощи позвонила в редакцию программы «Решение есть!»
Надежда Литвин:
Я тогда позвонила на горячую линию, передала свой разговор с ЖЭСом. Они попросили у меня телефон главного инженера и наверняка позвонили ему. Потому что буквально через полчаса они прибежали. Прибежали – сбросили снег с крыши. И взяли баллончик силиконовой пены и засиликонили всю крышу. И сказали, что все хорошо. Все сделали, у нас остались только кое-где влажные пятна. Все. И вот до сих пор только приходят, смотрят, говорят, что ничего нового не появилось. Но вот, пожалуйста, все новое.
«Плесень – медленный убийца человека». История минчан, у которых в доме сильно протекает крыша – подробности здесь.
С момента затопления жилплощади прошло больше трех недель. Но в квартире до сих пор чувствуется запах сырости. Но это еще полбеды. Пенсионеры попросту живут в страхе, ведь не знают, какой сюрприз преподнесет им непогода за окном.
Надежда Литвин:
Вот, смотрите, что тут творится, какие окна, какое тут все. Посмотрите. Новые пятна появились после того, как они все засиликонили. У них все нормально, а мы просто так хотим с ними пободаться. Жалуемся.
Обитатели дома в один голос твердят, что в целом капремонтом довольны. Строители укрепили опоры балконов, сделали отмостку дома, заменили входные группы, положили новую плитку и обновили фасад. Вот только с кровлей у рабочих произошла осечка.
Александр Литвин, житель квартиры № 14:
Из-за того, что поставили ограждения металлические, нарушена целостность крыши. От штырей просачивается вода. Почему вот эти подтеки ржавые, потому что от ржавых прутьев.
Пятиэтажка была построена еще при советской власти и, конечно же, нуждалась в капитальном ремонте. Вот только современные материалы оказались неустойчивы к капризам белорусской погоды. В стране, по подсчетам синоптиков, 150 дождливых дней в году. Сколько еще придется жить в таких условиях, сказать точно никто не берется.
Александр Литвин:
Писали в администрацию, в горисполком. Писали письмо в Министерство здравоохранения – это нарушение саннорм – плесень. Послали письмо в Следственный комитет и третье – в архитектуры и строительства. Ну вот, ждем ответа.
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