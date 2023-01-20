Прямой эфир

«Взяли баллончик силиконовой пены и засиликонили». Какие меры предприняли коммунальщики, чтобы починить крышу?

20 января 2023 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Если вы живете на последнем этаже многоквартирного дома, то рано или поздно вам наверняка станет известна такая проблема, как протекание кровли. Ocoбeннo aктyaльным этот вопрос cтaнoвитcя в мeжceзoньe, когда за окном льют дожди или тает снег, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Разверзлись хляби небесные. Супруги Литвины вспоминают библейское выражение, когда рассказывают о потопе, который накрыл их квартиру. Влага разрушила потолочное покрытие, со стен в буквальном смысле слова сползли обои. В тот день вода за считаные минуты залила сразу обе комнаты. Сегодня на месте обоев уже начинает заводиться грибок.

«Взяли баллончик силиконовой пены и засиликонили». Какие меры предприняли коммунальщики, чтобы починить крышу?-1

Надежда Литвин, житель квартиры № 14:
У нас началось 22 декабря. Я позвонила в ЖЭС, они никак не отреагировали. Сказали, что у них нет ни денег, ни людей, ни техники. То есть делать ничего не будут – «Разбирайтесь сами, это ваши проблемы». Муж позвонил в администрацию Партизанского района. Сказал: создадим комиссию и будем что-то решать. Ждем неделю, пока придет комиссия – никто не приходит. Никому дела нет. Вода льется.

Вместе с треснувшей кровлей лопнуло и терпение женщины. Минчанка не дожидаясь реакции коммунальных служб с криком о помощи позвонила в редакцию программы «Решение есть!»

«Взяли баллончик силиконовой пены и засиликонили». Какие меры предприняли коммунальщики, чтобы починить крышу?-4

Надежда Литвин:
Я тогда позвонила на горячую линию, передала свой разговор с ЖЭСом. Они попросили у меня телефон главного инженера и наверняка позвонили ему. Потому что буквально через полчаса они прибежали. Прибежали – сбросили снег с крыши. И взяли баллончик силиконовой пены и засиликонили всю крышу. И сказали, что все хорошо. Все сделали, у нас остались только кое-где влажные пятна. Все. И вот до сих пор только приходят, смотрят, говорят, что ничего нового не появилось. Но вот, пожалуйста, все новое.

«Плесень – медленный убийца человека». История минчан, у которых в доме сильно протекает крыша – подробности здесь.

С момента затопления жилплощади прошло больше трех недель. Но в квартире до сих пор чувствуется запах сырости. Но это еще полбеды. Пенсионеры попросту живут в страхе, ведь не знают, какой сюрприз преподнесет им непогода за окном.

«Взяли баллончик силиконовой пены и засиликонили». Какие меры предприняли коммунальщики, чтобы починить крышу?-7

Надежда Литвин:
Вот, смотрите, что тут творится, какие окна, какое тут все. Посмотрите. Новые пятна появились после того, как они все засиликонили. У них все нормально, а мы просто так хотим с ними пободаться. Жалуемся.

Обитатели дома в один голос твердят, что в целом капремонтом довольны. Строители укрепили опоры балконов, сделали отмостку дома, заменили входные группы, положили новую плитку и обновили фасад. Вот только с кровлей у рабочих произошла осечка.

«Взяли баллончик силиконовой пены и засиликонили». Какие меры предприняли коммунальщики, чтобы починить крышу?-10

Александр Литвин, житель квартиры № 14:
Из-за того, что поставили ограждения металлические, нарушена целостность крыши. От штырей просачивается вода. Почему вот эти подтеки ржавые, потому что от ржавых прутьев.

«Взяли баллончик силиконовой пены и засиликонили». Какие меры предприняли коммунальщики, чтобы починить крышу?-13

Пятиэтажка была построена еще при советской власти и, конечно же, нуждалась в капитальном ремонте. Вот только современные материалы оказались неустойчивы к капризам белорусской погоды. В стране, по подсчетам синоптиков, 150 дождливых дней в году. Сколько еще придется жить в таких условиях, сказать точно никто не берется.

Александр Литвин:
Писали в администрацию, в горисполком. Писали письмо в Министерство здравоохранения – это нарушение саннорм – плесень. Послали письмо в Следственный комитет и третье – в архитектуры и строительства. Ну вот, ждем ответа.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Проблемы ЖКХ # общество # Сергей Шуманский # Вероника Кудринецкая # Надежда Литвин # Александр Литвин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Плесень – медленный убийца человека». История минчан, у которых в доме сильно протекает крыша
20 января 2023 13:49

«Плесень – медленный убийца человека». История минчан, у которых в доме сильно протекает крыша

В Беларуси уменьшилось количество погибших на водоёмах в зимний период
20 января 2023 13:41

В Беларуси уменьшилось количество погибших на водоёмах в зимний период

Работы уже ведутся. 2 новые школы и 4 детских сада появятся в Минске в 2023-м
20 января 2023 13:38

Работы уже ведутся. 2 новые школы и 4 детских сада появятся в Минске в 2023-м