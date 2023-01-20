«Плесень – медленный убийца человека». История минчан, у которых в доме сильно протекает крыша

Новости Беларуси. Если вы живете на последнем этаже многоквартирного дома, то рано или поздно вам наверняка станет известна такая проблема, как протекание кровли. Ocoбeннo aктyaльным этот вопрос cтaнoвитcя в мeжceзoньe, когда за окном льют дожди или тает снег, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Конечно, в идеале управляющая компания, к которой относится дом, должна своевременно заботиться о том, чтобы подобных ситуаций не возникало. Но, к сожалению, как показывает практика, термин «плачущая крыша» xopoшo знaкoм нe тoлькo житeлям cтapыx домов, нo и oбитaтeлям нoвостроек. Что делать, когда льет как из ведра и вся квартира заставлена тазиками? Куда обращаться и как решать «мокрый вопрос»? Итак, в вашем доме течет крыша. Понять это совсем несложно – коричневые разводы на потолке и стенах, мокрые отваливающиеся обои очень быстро и не многозначительно подскажут вам о проблеме свыше.

Сергей Шуманский:

Конечно, ситуация, мягко говоря, неприятная и чревата определенными последствиями. Ведь сырость не только плохо влияет на внешний вид квартиры, но и доставляет неудобства домочадцам. Развивается плесень, а это уже прямая опасность для здоровья людей. Понятно, что протечки возникают из-за нарушения герметичности кровельного покрытия. А вот причины нарушения той самой герметичности бывают разные. Одно дело, когда это связано со сроком службы покрытия. Но нередко разгерметизация кровли происходит из-за некачественных материалов или халтуры строителей.

Как оттепель на улице, так дождь в квартирах. Такая погодная примета появилась у жителей дома по адресу переулок Козлова, 18А. Обильные осадки обнажили коммунальные проблемы столичной пятиэтажки. Потоки воды текут и по стенам, и по окнам. По словам местных, началось это после капитального ремонта дома. С того времени обитателей квадратных метров регулярно настигают нежданные водные процедуры.

Галина Борисевич, житель квартиры № 32:

Начало так течь, что у нас вообще была паника. Текло по окнам, мы не успевали полотенца вымакивать. В такой караул Галина Борисевич ходит каждый раз, когда за окном накрапывает дождь. Пенсионерка с мужем несут поочередный дозор. В этой квартире они живут больше 40 лет, но такое видят впервые. Теперь последние несколько месяцев, как только за окном дождь или оттепель, ощущение такое, будто бы дом накрывает шторм в 12 баллов. Галина Борисевич:

Была стенка мокрая-мокрая, вот все, прямо до самого пола. Это еще хорошо, что на низ не протекло. У многих протекало полностью донизу. У нас еще как-то задержалось, может, потому что обои сильно плотные.

Топить с регулярной периодичностью стало с декабря 2022 года. За это время на стенах уже появились грибок и плесень. А с ними бороться куда сложнее, чем просто с влагой, уверяет хозяйка. Да и для здоровья пожилых людей плесень – злая и опасная соседка.

Сергей Кориняк, старший научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники:

Появление плесени всегда сопровождается у людей синуситами и гайморитами. Сначала насморк появляется, потом плесень проникает дальше, в верхние дыхательные пути, идут фарингит, трахеит, дальше в легкие – бронхиальная астма. Все это сопровождается аллергическими реакциями. Плесень – это медленный убийца человека. Если постоянно пребывать в помещении, где плесень, это может привести к летальному исходу. «Взяли баллончик силиконовой пены и засиликонили». Какие меры предприняли коммунальщики, чтобы починить крышу – подробности здесь. Весь удар коммунального потопа приняли на себя жильцы верхних этажей, хотя по словам Галины Николаевны, в некоторых подъездах заложниками водной стихии оказались и четвертые, и третьи этажи. Женщина переживает, что еще пару таких затоплений и начнет рассыпаться мебель. Из шкафа уже и сегодня пришлось убрать все вещи. Первое время хозяйка квартиры даже отключала электричество – боялись замыкания. Бороться с домашним ненастьем приходилось даже в потемках.

Галина Борисевич:

И здесь вот все текло. Резинки даже почернели. Начала цвиль выступать на них. А текло ручьем, мы не успевали полотенца выкручивать. Если так и продолжится, то совсем скоро, говорит Галина, вместо тапочек по дому придется ходить в резиновых сапогах. Со своей «мокрой проблемой» жители обращались во всевозможные инстанции, писали и звонили специалистам, но спустя месяц разводов на потолке становится все больше и больше. Галина Борисевич:

Обращались много куда. Сразу позвонили в 115. Нам ответили, что мы даем заявку на ЖКХ. ЖКХ там будет разбираться. ЖКХ пришли, посмотрели, руками развели. И сказали: «Ну что мы можем сделать зимой?»

В полной мере капризы погоды прочувствовала на себе и соседка Галины Валентина. В ее квартире картина не лучше, ведра и тряпки здесь уже часть интерьера. Капитальный ремонт на крыше смыл ремонт и на ее квадратных метрах. Вот так теперь выглядят потолок и стены на кухне. Квартира напоминает палубу тонущего корабля.

Валентина Попелушко, житель квартиры № 31:

Там вот так текло, и за холодильником. Здесь очень много всего было. Посмотрите, какие окна. И чернота везде, но это еще куда ни шло. Что там творится! Стенка мокрая. Мокрая стенка самым натуральным образом.