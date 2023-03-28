Где в Минске в 2023 году появятся новые детские сады?

Новости Беларуси. В 2023 году в Минске сдадут в эксплуатацию четыре новых детских сада. Дошкольные учреждения появятся в Московском, Заводском, Октябрьском и Центральном районах. Все они типовые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, детский сад возводится в границах комплексной застройки в районе улиц Шишкина – Кулешова. Также дошкольное учреждение появится на Семашко и в микрорайоне Сокол. Еще один такой объект строится в районе Новинки-Северный. Каждое учреждение рассчитано на более чем 200 мест. В них будут бассейн и гимнастический зал. Ближайшее открытие такого объекта планируют в Заводском районе уже в июне.

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

На территории всех четырех учреждений образования будут установлены теневые навесы, будет современное надворное игровое оборудование. В целом если говорить о программе инвестиционной в Минске, то все объекты образования строятся только в микрорайонах активной жилой застройки.