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Где в Минске в 2023 году появятся новые детские сады?

28 марта 2023 14:33
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Новости Беларуси. В 2023 году в Минске сдадут в эксплуатацию четыре новых детских сада. Дошкольные учреждения появятся в Московском, Заводском, Октябрьском и Центральном районах. Все они типовые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Где в Минске в 2023 году появятся новые детские сады?-1

Так, детский сад возводится в границах комплексной застройки в районе улиц Шишкина – Кулешова. Также дошкольное учреждение появится на Семашко и в микрорайоне Сокол. Еще один такой объект строится в районе Новинки-Северный. Каждое учреждение рассчитано на более чем 200 мест. В них будут бассейн и гимнастический зал. Ближайшее открытие такого объекта планируют в Заводском районе уже в июне.

Где в Минске в 2023 году появятся новые детские сады?-4

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
На территории всех четырех учреждений образования будут установлены теневые навесы, будет современное надворное игровое оборудование. В целом если говорить о программе инвестиционной в Минске, то все объекты образования строятся только в микрорайонах активной жилой застройки.

Где в Минске в 2023 году появятся новые детские сады?-7

У двух из четырех детских садов уже есть руководители. Сейчас в учреждениях образования занимаются подбором кадров.

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# Детские сады в Минске # общество # Глеб Лавринович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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