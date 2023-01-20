Побоялись камер и начали чинить. Как программа «Решение есть!» помогла решить вопрос с текущей крышей
Новости Беларуси. Если вы живете на последнем этаже многоквартирного дома, то рано или поздно вам наверняка станет известна такая проблема, как протекание кровли. Ocoбeннo aктyaльным этот вопрос cтaнoвитcя в мeжceзoньe, когда за окном льют дожди или тает снег, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Жильцы столичной пятиэтажки по переулку Козлова, 18А надеются только на помощь нашей съемочной группы. Верят, что камера творит чудеса. И правда, нам удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Уже на следующий день работа закипела. На крыше строители, вооружившись горелками и битумом, выявляют и тут же устраняют недоделки. А в подъездах специалисты жилищно-коммунальной службы Партизанского района проводят осмотр затопленных помещений. Общий материальный ущерб пока оценивают, но уже известно, что в этом доме пострадало не менее десятка квартир.
Анатолий Ярошевич, директор КУП «ЖКХ Партизанского района Минска»:
Побывали в этих квартирах, по этим квартирам составлены акты. В 15-й квартире есть сухие пятна, видно, что когда-то что-то протекло, в 12-й квартире затекает. Сейчас на кровле находятся рабочие, я вызвал с подрядной организации. Рабочие выполняют работы по устранению протекания кровли. По завершении этих работ и при сухой погоде, все, что нанесен людям ущерб, он будет возмещен.
Знаем, решим, не волнуйтесь. Оперативность, с которой представители районного ЖКХ отреагировали на эту мокрую проблему, удивляет и, безусловно, радует. Печалит другое – пока ситуация не станет темой телевизионного сюжета, к ней, как правило, не проявляют должного интереса. А для отдельных чиновников и вовсе нужно ускорение со стороны главы государства. Сколько уже было прецедентов: необоснованный рост цен, разгильдяйство аграриев, попустительства в лесной, мясомолочной и строительной сферах. От Президента невозможно утаить ничего. И протекающие крыши не исключение. Реакция на такого рода проблемы должна быть мгновенная и максимально жесткая.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давно Президентом принято решение: крыши, балконы и прочая сантехника, где люди не могут сами это сделать, отремонтировать, мы должны сделать. Что ты с ними разговариваешь, кого ты там уговариваешь? Поехала, видишь, что крыша течет, человек мучается, вызывай милицию, надевай наручники и в камеру. Они тогда только поймут это.
«Плесень – медленный убийца человека». История минчан, у которых в доме сильно протекает крыша – подробности здесь.
Спасение утопающих – дело рук не только самих утопающих. При этом, покупая квартиры на верхних этажах, владельцам необходимо помнить, что их спутниками жизни автоматически становятся протечки крыш, поломки лифтов и другие мелкие бытовые неприятности. В сезон дождей кровля запросто может «порадовать» капелью, в морозы – промерзанием, а в жару – сильным нагревом.
Чем закончится эта мокрая история, узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий.
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