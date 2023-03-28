Новые дома, спортплощадки и школа. Какие объекты появятся в Солигорске уже в 2023-м?

Новости Беларуси. Многоквартирные дома и не только: столица шахтеров продолжает расти, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в 2023 году в Солигорском районе планируют построить 38 тысяч жилых квадратов. Новые дома появятся в 21 и 22 микрорайонах. Занимаются здесь и развитием инфраструктуры – среди многоэтажек растут детские и спортивные площадки, велодорожки. Также в этом году в 22 микрорайоне начнется строительство трех многоквартирных домов, которые планируют сдать в 2024-м. Практически все новое жилье – для многодетных и нуждающихся в улучшении жилищных условий семей.

Андрей Наливайко, директор УКС Солигорского района:

Мы совместно с исполкомом приступили к разработке проекта детальной планировки с перспективой освоения земель последующих микрорайонов. И уже в последующем микрорайоны, которые сейчас тянутся к трассе Р23, мы планируем приступить к ним к концу 2024-го – началу 2025 года. Там четыре микрорайона, порядка 200 тысяч метров квадратных жилья.