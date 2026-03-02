В Минске открыли уникальный операционный блок лазерной микрохирургии глаза

Нужное людям. 10-я больница Минска получила еще больше возможностей для оказания высокотехнологичной помощи при заболеваниях глаз: на базе клиники открылся новый лазерный операционный блок, аналогов которому в Беларуси на данный момент нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабное расширение отделения лазерной микрохирургии позволит практически избавиться от очередей – попасть на операцию можно будет в ближайшие одну-две недели. В новом блоке будут лечить патологии как переднего, так и заднего отрезка глаза, проводить коррекцию зрения и удалять образования на веках: для этого закупили современное оборудование. В год здесь планируется проводить около 10 тысяч операций как взрослым, так и детям.

Игорь Заборовский, заведующий отделением лазерной микрохирургии 10-й городской клинической больницы Минска: Это и фемтосекундный лазер для лентикулярной и клапанной хирургии. Это эксимерный лазер для коррекции близорукости, астигматизма, дальнозоркости. Фактически единственный в стране лазер для витриолизиса. И особенно важно, у нас лазеры последнего поколения. Это щадящие технологии. То есть лазеры, которые не оставляют фактически повреждений и ведут к значительному эффекту.

Юрий Горбич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Здесь, на самом деле, есть несколько таких уникальных фишек, которые позволяют, грубо говоря, делать вещи, которые нужны в здравоохранении не только города, но и республики. Потому что, допустим, здесь достаточно большой объем помощи можно оказывать в части детской реабилитации детей с косоглазием. И, на самом деле, это одна из достаточно уникальных вещей в Минске, которая позволяет это делать на этой базе.

Лазерная микрохирургия, являющаяся сегодня золотым стандартом медицины и позволяющая проводить сложнейшие манипуляции без разрезов, все активнее внедряется – благодаря этому расширяются возможности белорусских клиник.