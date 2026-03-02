Количество погибших в результате обмена ударами между Израилем и Ираном продолжает расти

Минувшей ночью Тегеран заявил о проведении нового этапа операции против израильских и американских целей в ряде стран региона. Тем временем количество погибших в результате ударов Израиля и США по иранской территории продолжает расти. Число жертв после бомбардировки начальной школы для девочек в городе Минаб увеличилось до 163. Там продолжается поисково-спасательная операция. Израильская и американская стороны также сообщают о жертвах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 человек погибли при ракетном ударе Ирана по городу Бейт-Шемеш в пригороде Иерусалима, еще 28 получили ранения. В результате ракетных ударов по американским базам в Бахрейне и других странах региона убиты и ранены более 550 военнослужащих. Иран также нанес удары по трем американским и британским танкерам в Персидском и Ормузском проливах. В связи с эскалацией крупнейший порт Джебель-Али в Дубае приостановил работу. В ответ на это Израиль усилил удары по Ирану.

За ночь под обстрел попали два госпиталя в Тегеране и здание общества Красного Полумесяца. Трамп утверждает, что уже уничтожены 48 иранских лидеров и генералов, а операция идет с опережением графика. При этом глава МИД Ирана заявил, что гибель ряда командиров не повлияла на военный потенциал страны, и подтвердил, что Тегеран открыт к усилиям по деэскалации.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, спровоцировав ответные удары по израильской территории и американским базам на Ближнем Востоке. В результате атаки на Иран погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. Его обязанности до избрания преемника взял на себя переходный руководящий совет. На этом фоне новое руководство Ирана, по словам Дональда Трампа, якобы само проявило инициативу к диалогу.