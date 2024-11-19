Село ей подарила Екатерина ІІ. История женщины, которая смогла сделать из Круглого продвинутое местечко

В 2024 году Круглому исполнилось 500 лет! Хотя первые люди здесь появились еще в эпоху неолита, рассказали в программе «Путевка BY». В разное время Круглым владели Бона Сфорца, Лев Сапега, Михаил Казимир Огинский. Но все изменилось с приходом княгини Екатерины Романовны Дашковой.

В 1782-м Екатерина ІІ подарила своей сподвижнице село с угодьями. Зрелище было не из лучших. Бедные люди играли на гармошке, не было дров, чтобы растопить камин. Граф Салтыков посоветовал помочь крестьянам и вложить сюда деньги. И через пару лет Круглое расцвело и превратилось в продвинутое местечко.

Вииа Гапаева, директор Круглянского районного историко-краеведческого музея:

Она открывает первую полотняную фабрику на территории Могилевской области. Работают винокуренные заводы. Она строит церковь, проходило четыре ярмарки, там продавалось настолько тонкое полотно, которое было похоже на шелковое, две тысячи рублей Екатерина Романовна уже имела прибыли с имения своего. Екатерина Романовна Дашкова была очень образованной женщиной. Она является основательницей и президентом Академии наук в Москве.

Ярмарки-краски проходили в Круглом, Тетерино и Круче. И не было ничего круче песен, плясок и радушной атмосферы. Здесь можно было приобрести все, что делали мастера. Бочки, корзины, телеги, посуду и, конечно, домашние продукты и лесные дары.