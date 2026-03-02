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Оборону воздушного пространства Польши усиливают немецкие истребители

02 марта 2026 06:09
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С марта 2026 года оборону воздушного пространства Польши усиливают немецкие истребители: оперативное командование польских войск подтвердило прибытие подразделения Бундесвера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оборону воздушного пространства Польши усиливают немецкие истребители-2

Шесть европейских сверхзвуковых истребителей и полтора сотни военнослужащих разместились на 22-й тактической авиабазе в Мальборке – немецкая эскадрилья переброшена с базы Нервених в Северном Рейне-Вестфалии. Командир отряда назвал это демонстрацией приверженности Берлина безопасности евроатлантического региона, а в польском командовании отметили, что присутствие союзников напрямую укрепляет защиту восточных рубежей НАТО. Истребители задействованы в системе быстрого реагирования альянса и будут патрулировать польское небо в рамках усиленной миссии.

# Польша

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