Этот известный русский художник стал опекуном для крестьян в Круглянском районе. Узнали о жизни живописца

В имении Лысковщина маэстро жил и работал с 1885 по 1904 годы. Когда случился творческий кризис, он нашел утешение на живописных просторах. Приезжает к своим знакомым Лопандиным и становится опекуном для крестьян. Они обожали своего муляра. Приходили за советами и деньгами, когда очень нуждались. Раз в неделю он давал детям по копеечке. Заказывал газеты из Толочина и читал новости местным жителям. Вероятно, друзья художника позировали ему для полотен. Но личная драма оказалась сильнее.

Вииа Гапаева, директор Круглянского районного историко-краеведческого музея:

Творческий кризис, наверное, и повлиял на него, потому что в день своего рождения он покончил жизнь самоубийством. Буквально за пару дней к Лопандину должен был приехать сын, он хотел остановиться здесь, в этом имении, а уже человеку почти 74 года. И вот представьте, его заставляют уезжать. Просто он не выдержал, наверное, этого беззакония, так получилось, что он ушел в сад и застрелился. А еще, когда он умер, самоубийц же хоронят не на кладбище, а на пересечении дорог, но прошло какое-то время, крестьяне стали между собой говорить, что муляр ходит и в окна к ним заглядывает, тогда его перезахоронили в Лысковщину, его душа успокоилась, он здесь спит.

Николай Васильевич был личностью многогранной и писал в разных жанрах. За умение тонко передать характер в портретах, ему было присвоено звание классного художника. Затем он погрузился в быт и рассказывал о жизни крестьян, купцов и других героев своего времени. В 70-е годы живописца захватила история. Первая картина «Роман Галицкий. Папские послы» получила премию на престижной выставке. У художника была большая коллекция исторических костюмов, чтобы достоверно передать эпоху. За заслуги гению предложили возглавить Третьяковскую галерею. Но он решил взять паузу и оказался здесь.