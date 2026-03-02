В любви и согласии! Количество регистраций заключения брака в Минске за год увеличилось на 18 %. А за два месяца 2026 года в ЗАГСах столицы заключили уже почти 1 300 браков и отметили свыше 20 свадебных юбилеев. Яркий пример прочного семейного союза – пара Петра и Марины Лагодюк, которые накануне торжественно отметили золотую свадьбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их история началась летом 1975-го: будущие супруги познакомились, работая на флагмане белорусской промышленности – Минском автомобильном заводе. Уже в конце февраля 76-го они связали свои судьбы узами брака, а спустя год в семье появилась первая дочка – Татьяна. Еще через шесть лет родилась вторая дочь – Екатерина. Сегодня у пары двое детей и трое внуков, а впереди – радостное ожидание правнуков. При этом параллельно с построением крепкой семьи успешно развивалась карьера на МАЗе: Петр прошел путь от рабочего до начальника цеха, а Марина, начавшая трудовой путь крановщицей, впоследствии стала бухгалтером.

Марина Лагодюк, жительница Минска:

Поженились мы через полгода нашей встречи, а замуж я за него пошла бы на второй день. Ну, вообще, он добрый по натуре. Он уступает больше. Петр Лагодюк, житель Минска:

Марину я люблю за то, что она красивая, добрая тоже, талантливая, умеет решать вопросы семейные. И все, слава Богу.