Крутой о последствиях урагана: задача МЧС – в корне поменять систему оповещений

Ликвидировать последствия стихии и собрать урожай. В регионах кипит работа по выполнению поручений главы государства, которые Александр Лукашенко озвучил накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темпы уборочной не единственный вопрос, которые сегодня стоят перед регионом. Минувшим штормом больше всего задело Могилевскую и Гомельскую области. Стратегия устранения неполадок одинакова для всей страны.

Леонид Заяц, уполномоченный представитель Президента Беларуси по Могилевской области:

В ближайшие сутки дать электричество в тех населенных пунктах, в которых нуждаются наши люди. В целом было заявлено, что на сегодняшнее утро нет ни одного населенного пункта без электричества. Там где-то 170 населенных пунктов, которые работают на дизель-генераторах. Но в любом случае дано напряжение электричества туда, где оно необходимо.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

На Гомельщине и Могилевщине, к сожалению, последствия урагана сопровождались человеческими жертвами. И, как Президент сказал, никакой ущерб от стихии, где бы он ни происходил, он не стоит ни одной человеческой жизни. Поэтому здесь задача МЧС – в корне поменять систему оповещений, ее можно так условно назвать, но это будет комплекс решений. Надеемся, они в скором времени появятся. Вторая важная тема, которая уже очевидна, это сфера энергетики. Всю систему снабжения дизель-генераторами наших критичных объектов, начиная от здравоохранения, молочно-товарных комплексов, каких-то критичных промышленных предприятий, мы, конечно, будем серьезным образом пересматривать. И правильно Президент сказал, что не нужно в режиме штурмовщины попытаться за два месяца по сумасшедшим ценам сейчас купить все дизель-генераторы или в Беларуси, или за пределами. Это должна быть нормальная плановая работа в течение года, двух, трех – должны определиться специалисты.