Крутой о последствиях урагана: задача МЧС – в корне поменять систему оповещений

Ликвидировать последствия стихии и собрать урожай. В регионах кипит работа по выполнению поручений главы государства, которые Александр Лукашенко озвучил накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ликвидировать последствия стихии и собрать урожай. В регионах кипит работа по выполнению поручений главы государства, которые Александр Лукашенко озвучил накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Темпы уборочной не единственный вопрос, которые сегодня стоят перед регионом. Минувшим штормом больше всего задело Могилевскую и Гомельскую области. Стратегия устранения неполадок одинакова для всей страны.
Леонид Заяц, уполномоченный представитель Президента Беларуси по Могилевской области:
В ближайшие сутки дать электричество в тех населенных пунктах, в которых нуждаются наши люди. В целом было заявлено, что на сегодняшнее утро нет ни одного населенного пункта без электричества. Там где-то 170 населенных пунктов, которые работают на дизель-генераторах. Но в любом случае дано напряжение электричества туда, где оно необходимо.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
На Гомельщине и Могилевщине, к сожалению, последствия урагана сопровождались человеческими жертвами. И, как Президент сказал, никакой ущерб от стихии, где бы он ни происходил, он не стоит ни одной человеческой жизни. Поэтому здесь задача МЧС – в корне поменять систему оповещений, ее можно так условно назвать, но это будет комплекс решений. Надеемся, они в скором времени появятся.
Вторая важная тема, которая уже очевидна, это сфера энергетики. Всю систему снабжения дизель-генераторами наших критичных объектов, начиная от здравоохранения, молочно-товарных комплексов, каких-то критичных промышленных предприятий, мы, конечно, будем серьезным образом пересматривать. И правильно Президент сказал, что не нужно в режиме штурмовщины попытаться за два месяца по сумасшедшим ценам сейчас купить все дизель-генераторы или в Беларуси, или за пределами. Это должна быть нормальная плановая работа в течение года, двух, трех – должны определиться специалисты.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Хочется отметить работу энергетиков, которые очень слаженно работали. Да, у нас не хватало собственных ресурсов, мы привлекали из других регионов. Люди приехали, бригады, и работали. Было порядка 102 бригад, которые работали по устранению неисправностей. Хорошо сработал «водоканал» по своим направлениям, хотя, я еще раз говорю, есть вопросы, которые возникали уже в процессе устранения аварийных ситуаций. Мы сегодня видим, где у нас есть недочеты.
Помощь в устранении, например, бурелома, особенно пострадавшим регионам оказывают соседние области, где ущерб значительно ниже.
Юрий Валеватый, первый заместитель председателя Гродненского облисполкома:
В лесах сегодня имеем как итог порядка 350 гектаров сплошной рубки, общий прогнозируемый ущерб по объемам – это 84 тысячи кубов леса. Достаточно большая работа. Но мы видим и понимаем, что у наших товарищей из соседней Гомельской области беда. И поэтому часть наших комплексов, 17 бригад энергетиков, 60 дизель-генераторов было отправлено гомельчанам в помощь.
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