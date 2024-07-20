«Вы ждёте хорошей погоды?» Какие проблемы обсуждали на селекторном совещании у Лукашенко?

Ликвидировать последствия стихии и собрать урожай. В регионах кипит работа по выполнению поручений главы государства, которые Александр Лукашенко озвучил накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ликвидировать последствия стихии и собрать урожай. В регионах кипит работа по выполнению поручений главы государства, которые Александр Лукашенко озвучил накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тему кадровых резервов глава государства поднимал неоднократно. В 2024 году вернуться к ней пришлось ввиду погодных условий: сроки развития растений опередили прошлогодние на 10 дней, потому сдвинулись числа жатвы. В итоге аграрии вынуждены убирать одновременно несколько культур, не забывая и про заготовку трав второго и третьего укосов, а также сев озимых. Так что дополнительные рабочие руки необходимы.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Мы привлекли со стороны 490 человек. Из них 150 комбайнеров. Это разные сферы – ЖКХ, лесное хозяйство, даже Министерство обороны подставляет нам плечо. Поэтому дополнительный передвижной транспорт – 206 автомобилей, которые будут транспортировать зерно. Все подготовлено, все расставлено. Люди ждут, когда начинать активно всем миром убирать хлеб.
Чего ждет председатель Гродненского облисполкома, спросил уже Президент. В 2023 году регион стал лидером по итогам уборочной. Но почивать на лаврах не получится.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Степанович, вы ждете хорошей погоды или уже половину всего убрали?
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Завершена уборка озимого ячменя, получено 155,4 тысячи тонн при средней урожайности 45,8 центнера с гектара. Завершается уборка озимого рапса, более 70 % убрано при средней урожайности 39 центнеров с гектара – среднеобластной. Если взять в целом зерновую группу, на сегодня убрано 24 %, получено 355 тысяч тонн зерна при средней урожайности по области 48,4 центнера с гектара.
Александр Лукашенко:
Юрий Хаджимуратович, что вас настораживает?
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Есть такие факты, что зерноуборочные комбайны, которые прошли техосмотр, тем не менее после двух-трех дней работы в полях что-то в них ломалось. И, как они говорят, в оперативном моменте простаивают. Таких несколько десятков.
Технику оперативно ремонтируют, тем не менее Александр Лукашенко подчеркнул, что неготовность комбайнов, хотя бы одного – уже преступление. То же самое касается зерносушильных комплексов. В Гродненской области из 353-х не готовы два – в Зельвенском районе и пострадавший в 2023 году от пожара в Кореличском. Они включатся в рабочий процесс через несколько дней. По предварительным подсчетам, уборка зерновых культур здесь может быть завершена в течение 18 суток.
Игорь Сорокин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома:
Поставлена задача, как и ежегодно, сдачи зерна в госзаказ – это 180 тысяч тонн зерна и 13 тысяч тонн рапса. На сегодня центровывоз госзаказа начался, мы сдали 13 тысяч тонн зерна и 5,5 тысячи тонн рапса.
Школьники и студенты подключились к уборочной кампании в Гродно.
Стараются работать и в Могилевской области, но, как отметил глава государства, не в полную силу. Здесь предстоит собрать урожай на 340 тысяч гектаров, завершено 18 %. Однако...
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Во всех областях имеются нерешенные вопросы по обеспечению работы зерносушильных комплексов, готовности складских помещений и весового оборудования. Из-за попустительства и бесконтрольности своевременно не обеспечивается восстановление и запуск в работу зерносушильных комплексов, подвергшихся возгоранию в прошлом году. Имеются случаи, когда из-за нерешения простых вопросов зерносушильные комплексы не вовлекаются в производственный процесс, не произведено сервисное обслуживание, нет допуска для использования газового оборудования.
На 18 июля не осуществлялось газоснабжение 32 зерносушильных комплексов, не осуществлялось энергоснабжение 187 зерносушильных комплексов. При этом наибольшее количество отключенных в Витебской и Могилевской областях, в Гродненской и Брестской таких не имеется. Некоторым хозяйствам приходится зерно на сушку и очистку возить на перерабатывающее предприятия, в ряде хозяйств требуется обновление морально и физически изношенного низкопроизводительного зерносушильного оборудования, работающего, например, на дизтопливе. Возможно, необходимо соответственная программа.
Лукашенко: «Больших проблем в уборочной я не вижу». Итоги селекторного совещания.
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