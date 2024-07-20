«Вы ждёте хорошей погоды?» Какие проблемы обсуждали на селекторном совещании у Лукашенко?

Ликвидировать последствия стихии и собрать урожай. В регионах кипит работа по выполнению поручений главы государства, которые Александр Лукашенко озвучил накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тему кадровых резервов глава государства поднимал неоднократно. В 2024 году вернуться к ней пришлось ввиду погодных условий: сроки развития растений опередили прошлогодние на 10 дней, потому сдвинулись числа жатвы. В итоге аграрии вынуждены убирать одновременно несколько культур, не забывая и про заготовку трав второго и третьего укосов, а также сев озимых. Так что дополнительные рабочие руки необходимы.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Мы привлекли со стороны 490 человек. Из них 150 комбайнеров. Это разные сферы – ЖКХ, лесное хозяйство, даже Министерство обороны подставляет нам плечо. Поэтому дополнительный передвижной транспорт – 206 автомобилей, которые будут транспортировать зерно. Все подготовлено, все расставлено. Люди ждут, когда начинать активно всем миром убирать хлеб. Чего ждет председатель Гродненского облисполкома, спросил уже Президент. В 2023 году регион стал лидером по итогам уборочной. Но почивать на лаврах не получится.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Владимир Степанович, вы ждете хорошей погоды или уже половину всего убрали? Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Завершена уборка озимого ячменя, получено 155,4 тысячи тонн при средней урожайности 45,8 центнера с гектара. Завершается уборка озимого рапса, более 70 % убрано при средней урожайности 39 центнеров с гектара – среднеобластной. Если взять в целом зерновую группу, на сегодня убрано 24 %, получено 355 тысяч тонн зерна при средней урожайности по области 48,4 центнера с гектара.

Александр Лукашенко:

Юрий Хаджимуратович, что вас настораживает? Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Есть такие факты, что зерноуборочные комбайны, которые прошли техосмотр, тем не менее после двух-трех дней работы в полях что-то в них ломалось. И, как они говорят, в оперативном моменте простаивают. Таких несколько десятков.

Технику оперативно ремонтируют, тем не менее Александр Лукашенко подчеркнул, что неготовность комбайнов, хотя бы одного – уже преступление. То же самое касается зерносушильных комплексов. В Гродненской области из 353-х не готовы два – в Зельвенском районе и пострадавший в 2023 году от пожара в Кореличском. Они включатся в рабочий процесс через несколько дней. По предварительным подсчетам, уборка зерновых культур здесь может быть завершена в течение 18 суток.

Игорь Сорокин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома:

Поставлена задача, как и ежегодно, сдачи зерна в госзаказ – это 180 тысяч тонн зерна и 13 тысяч тонн рапса. На сегодня центровывоз госзаказа начался, мы сдали 13 тысяч тонн зерна и 5,5 тысячи тонн рапса. Школьники и студенты подключились к уборочной кампании в Гродно. Стараются работать и в Могилевской области, но, как отметил глава государства, не в полную силу. Здесь предстоит собрать урожай на 340 тысяч гектаров, завершено 18 %. Однако...