Взять город одним ударом! Как освобождали Кобрин – операция «Багратион»

Беларусь, город Кобрин, Брестская область. 20 июля 1944 года в ходе Люблин-Брестской операции войсками 1-го Белорусского фронта город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Фронт неудержимо приближался к Кобрину. В связи с этим фашисты решили создать здесь мощное укрепление и надолго задержать продвижение Красной армии. С мая 1944 года стали сооружаться доты в городе и на подступах к нему. На южную окраину Кобрина было согнано почти все городское население копать противотанковые рвы.

Частью 61-й армии 1-го Белорусского фронта к городу подошли к вечеру 19 июля 1944-го. Перед ними была поставлена задача: не нанося повреждению городу, взять его сходу, одним ударом. На рассвете 20 июля рота лейтенанта Ахметшина захватила плацдарм на левом берегу Муховца. После мощной артиллерийской обработки переднего края обороны противника перешли в атаку и ворвались в город подразделения гвардейских стрелковых полков.