Взять город одним ударом! Как освобождали Кобрин – операция «Багратион»

Беларусь, город Кобрин, Брестская область. 20 июля 1944 года в ходе Люблин-Брестской операции войсками 1-го Белорусского фронта город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
Беларусь, город Кобрин, Брестская область. 20 июля 1944 года в ходе Люблин-Брестской операции войсками 1-го Белорусского фронта город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
Фронт неудержимо приближался к Кобрину. В связи с этим фашисты решили создать здесь мощное укрепление и надолго задержать продвижение Красной армии. С мая 1944 года стали сооружаться доты в городе и на подступах к нему. На южную окраину Кобрина было согнано почти все городское население копать противотанковые рвы.
Частью 61-й армии 1-го Белорусского фронта к городу подошли к вечеру 19 июля 1944-го. Перед ними была поставлена задача: не нанося повреждению городу, взять его сходу, одним ударом. На рассвете 20 июля рота лейтенанта Ахметшина захватила плацдарм на левом берегу Муховца. После мощной артиллерийской обработки переднего края обороны противника перешли в атаку и ворвались в город подразделения гвардейских стрелковых полков.
Из воспоминаний командира разведки гвардии, младшего лейтенанта Ивана Матвеевича Матвеева:
Противник оставил город. Фронт ушел далеко, к Бресту. Выстрелы до нас доносятся глухо. Мы подъехали к реке, все мосты взорваны. Начали строить переправу. Этим временем я пошел в город. Много разрухи. Население с узлами возвращается из лесов в свои жилища. Так и началась жизнь в только что освобожденном городе Кобрине.
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