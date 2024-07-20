Сотрудники КГК приняли участие в автопробеге к 80-летию освобождения Беларуси

30 лет на страже экономических интересов страны. Комитет государственного контроля отмечает свой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники ведомства приняли участие в автопробеге. Его посвятили не только предстоящему профессиональному празднику, но и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Основной точкой, к которой проследовала колонна из 20 автомобилей, стал мемориальный комплекс «Курган Славы». Участники возложили цветы к обелиску и почтили память воинов, отдавших свои жизни за независимость Родины. Представители региональных комитетов присоединились к автопробегу и посетили знаковые места по всей стране.

Дмитрий Баско, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

Мы чтим память тех героев, которые отдали за нас жизни, за то, чтобы у нас была Победа, чтобы у нас было мирное небо над головой, чтобы наши граждане страны смогли мирно трудиться и работать. Если говорить об истории, то надо сказать, что наши предшественники, Комитет народного контроля, возглавляли, по сути, герои, которые участвовали в боевых действиях.