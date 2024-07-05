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«Это связь поколений». Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Минск – чем дополнили экспозицию?

05 июля 2024 17:09
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Ожившая история в каждом вагоне. Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Минск. Интерактивная экспозиция посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это связь поколений». Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Минск – чем дополнили экспозицию?-1

«Это связь поколений». Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Минск – чем дополнили экспозицию?-3

На вокзале состав встретили торжественно. Прошел митинг, посвященный началу демонстрации экспозиции в столице. А главными гостями мероприятий стали ветераны. Каждый из 10 вагонов отражает определенный временной отрезок и повествует о судьбе солдат, узников концлагерей, санитаров и ученых, которые ковали Великую Победу. Полное погружение в прошлое обеспечивают видеопроекторы, «живые» стены, театральное освещение и музыкальное сопровождение. В 2023 году экспозиция пополнилась новым вагоном, центральной темой в котором стали военные трибуналы над нацистами.

В Минск прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы».

«Это связь поколений». Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Минск – чем дополнили экспозицию?-6

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Конечно, это уникальный проект и востребованный, очень востребованный, особенно для жителей Минска, молодежи в том числе. Мы проанализировали предыдущее пребывание поезда здесь, в Минске. Конечно, это ажиотаж. Этот «Поезд Победы» будет для нас действительно настоящей Победой.

Свой путь по стране уникальный передвижной музей начал 21 июня в Бресте и уже побывал в 10 городах. В столице он пробудет два дня, после чего вновь отправится в путешествие. Всего в маршрутном листе «Поезда Победы» 23 остановки.

# Великая Отечественная война # общество # Ольга Чемоданова # Вадим Гигин

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