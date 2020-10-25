Не дороже 30 тысяч долларов. Что рассказывают на БелДжи про белорусские электромобили

Новости Беларуси. 2021-й должен стать для Беларуси еще и годом выхода на рынок родного электромобиля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. У ученых из Академии наук сейчас работа кипит: вовсю идут тесты электромобилей, и наука здесь как нельзя кстати. Сделать зарядку батареи быстрой, но при этом запас хода – большим. Задачка, над которой бьются лучшие умы Европы и Америки.

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «Белджи»:

Электромобиль мы тестируем: что нужно рынку, как его будем заправлять, поставлять, собирать, как будет мультимедиа – что в ней должно быть. Лимитную цену, которую мы поставили перед собой – больше чего не может быть у конечного потребителя – 30 тысяч долларов. Запас хода – 500 километров.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Как быстро заряжается? Геннадий Свидерский:

От нуля до полной зарядки – два часа. Во втором полугодии мы планируем дать на рынок. «Мы удвоили свое присутствие». Как коронавирус повлиял на белорусский автомобильный рынок и что планируют делать БелДжи? Каждый месяц мы тестируем, что нужно. Китайских коллег тут две команды работают: в Китае и в Беларуси. По нашим планам должны закончить все разработки и адаптацию этой машины где-то в январе текущего года, дальше завод будет готовить комплекты, чтобы поставлять сюда, а мы – поставлять на рынок.