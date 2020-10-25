Прямой эфир

Не дороже 30 тысяч долларов. Что рассказывают на БелДжи про белорусские электромобили

25 октября 2020 20:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 2021-й должен стать для Беларуси еще и годом выхода на рынок родного электромобиля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

У ученых из Академии наук сейчас работа кипит: вовсю идут тесты электромобилей, и наука здесь как нельзя кстати. Сделать зарядку батареи быстрой, но при этом запас хода – большим. Задачка, над которой бьются лучшие умы Европы и Америки.

Не дороже 30 тысяч долларов. Что рассказывают на БелДжи про белорусские электромобили-1

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «Белджи»:
Электромобиль мы тестируем: что нужно рынку, как его будем заправлять, поставлять, собирать, как будет мультимедиа – что в ней должно быть. Лимитную цену, которую мы поставили перед собой – больше чего не может быть у конечного потребителя – 30 тысяч долларов. Запас хода – 500 километров.

Не дороже 30 тысяч долларов. Что рассказывают на БелДжи про белорусские электромобили-4

Евгений Поболовец, корреспондент:
Как быстро заряжается?

Геннадий Свидерский:
От нуля до полной зарядки – два часа. Во втором полугодии мы планируем дать на рынок.

«Мы удвоили свое присутствие». Как коронавирус повлиял на белорусский автомобильный рынок и что планируют делать БелДжи?

Каждый месяц мы тестируем, что нужно. Китайских коллег тут две команды работают: в Китае и в Беларуси. По нашим планам должны закончить все разработки и адаптацию этой машины где-то в январе текущего года, дальше завод будет готовить комплекты, чтобы поставлять сюда, а мы – поставлять на рынок.

Не дороже 30 тысяч долларов. Что рассказывают на БелДжи про белорусские электромобили-7

Евгений Поболовец:
Электромобили будут седан или кроссовер?

Геннадий Свидерский:
Пока седан. Есть еще модель хэтчбека. О ней мы думаем, но тут нельзя объять необъятное.

Не дороже 30 тысяч долларов. Что рассказывают на БелДжи про белорусские электромобили-10

Читайте также:

«Начали изготовление собственной батареи». Насколько в Беларуси развит электротранспорт?

Сколько заряжается электромобиль и когда станций станет больше, чем АЗС?

Для белорусов, которые собираются купить электромобиль, готовят компенсации

# Электромобили # общество # Геннадий Свидерский # Евгений Поболовец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
120 микрон и тройной контроль. Как БелДжи решили вопрос с коррозией кузова?
25 октября 2020 20:17

120 микрон и тройной контроль. Как БелДжи решили вопрос с коррозией кузова?

«Чтобы понять её цену, нужно в неё сесть и проехать». Geely Tugella уже в дилерских салонах
25 октября 2020 20:15

«Чтобы понять её цену, нужно в неё сесть и проехать». Geely Tugella уже в дилерских салонах

Андрей Русакович: выборы проходят в условиях очень серьёзной поляризации мнений
25 октября 2020 19:55

Андрей Русакович: выборы проходят в условиях очень серьёзной поляризации мнений