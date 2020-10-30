Новости экономики за 30.10.2020
Новости Беларуси. Как бум глобальной электронной торговли повлиял на мировой рынок логистической недвижимости? Почему банки готовы платить вознаграждение за привлечение новых клиентов? Смогут ли белорусы покупать автомобили через электронные площадки мировых автоаукционов? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НА ПЕРВОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС ВЫПОЛНЕН ПРОБНЫЙ ПУСК ТУРБИНЫ
На первом энергоблоке БелАЭС успешно выполнен пробный пуск турбины. Специалисты выполнили одну из самых важных и ответственных операций на этапе подготовки блока к началу выработки электроэнергии – вывод на номинальные обороты холостого хода без включения в сеть роторов турбогенератора. Момент начала их вращения специалисты называют «толчком турбины».
Пуск блока начался 7 августа с загрузки топлива. 11 октября реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. В ближайшие дни будет проведена серия испытаний. Энергетический пуск первого энергоблока с включением его в сеть планируется в ноябре.
МИРОВОЙ РЫНОК ЛОГИСТИЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Логистическая недвижимость становится более привлекательной для инвесторов. Текущий бум глобальной электронной торговли, ускоренный пандемией, стал основным катализатором роста этого сектора.
Инвестиции в промышленный и логистический секторы недвижимости составили рекордные 20 % от всех мировых объемов инвестиций в недвижимость в первом полугодии. При этом в 2019 году в этот сектор было инвестировано около 196 миллиардов долларов. Логистический сектор, по мнению аналитиков, оказывается одним из наиболее устойчивых классов активов в условиях глобального экономического спада.
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