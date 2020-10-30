Новости экономики за 30.10.2020

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НА ПЕРВОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС ВЫПОЛНЕН ПРОБНЫЙ ПУСК ТУРБИНЫ

На первом энергоблоке БелАЭС успешно выполнен пробный пуск турбины. Специалисты выполнили одну из самых важных и ответственных операций на этапе подготовки блока к началу выработки электроэнергии – вывод на номинальные обороты холостого хода без включения в сеть роторов турбогенератора. Момент начала их вращения специалисты называют «толчком турбины».