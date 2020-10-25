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120 микрон и тройной контроль. Как БелДжи решили вопрос с коррозией кузова?

25 октября 2020 20:17
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Новости Беларуси. И еще несколько слов о качестве продукции под маркой Made in Belarus, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

120 микрон и тройной контроль. Как БелДжи решили вопрос с коррозией кузова?-1

Первые пробы пера, как у любого начинающего автора, не всегда заканчиваются шедеврами литературы. Так и в случае с авто: наладить с нуля производство автомобилей – задачка не из легких.

«Мы удвоили свое присутствие». Как коронавирус повлиял на белорусский автомобильный рынок и что планируют делать БелДжи?

Естественно, к первым моделям были обоснованные претензии. Хороший производитель тем и отличается, что не просто выслушивает обратную связь от клиента, но и делает все, чтобы качество продукта становилось лучше.

120 микрон и тройной контроль. Как БелДжи решили вопрос с коррозией кузова?-4

Дмитрий Петрович, заместитель начальника цеха сборки автомобилей СЗАО «Белджи»:
В цеху окраски применяется катафорезное покрытие. Это позволяет дольше служить автомобилю. То есть не будет коррозии возникать, как было пять лет назад на первых автомобилях, которые мы собирали.

Евгений Поболовец, корреспондент:
Сколько? Пять лет, семь, десять – насколько дольше?

120 микрон и тройной контроль. Как БелДжи решили вопрос с коррозией кузова?-7

Дмитрий Петрович:
Я думаю, менее пяти лет точно не будет.

Лакокрасочное покрытие у нас от представителя компании BASF, немецкой фирмы. Качество лакокрасочного покрытия проходит тройной контроль. В цеху окраски проверяется и толщиномерами, и на шагрень, и на разнотон. Дальше при сборке автомобиля полной. У нас есть линия окончательной сборки, где также осуществляется контроль лакокрасочного покрытия. Даже в цеху предпродажной подготовки есть линия, где проверятся. То есть тройной контроль многими людьми.

120 микрон и тройной контроль. Как БелДжи решили вопрос с коррозией кузова?-10

Евгений Поболовец:
А сколько оно, 100-120 микрон?

Дмитрий Петрович:
Порядка 120 микрон.

120 микрон и тройной контроль. Как БелДжи решили вопрос с коррозией кузова?-13

Евгений Поболовец:
Это довольно неплохо.

Дмитрий Петрович:
Это очень хорошо.

120 микрон и тройной контроль. Как БелДжи решили вопрос с коррозией кузова?-16

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# Автомобили # общество # Дмитрий Петрович # Евгений Поболовец # Фотофакт

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