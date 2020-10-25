120 микрон и тройной контроль. Как БелДжи решили вопрос с коррозией кузова?

Новости Беларуси. И еще несколько слов о качестве продукции под маркой Made in Belarus, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первые пробы пера, как у любого начинающего автора, не всегда заканчиваются шедеврами литературы. Так и в случае с авто: наладить с нуля производство автомобилей – задачка не из легких. «Мы удвоили свое присутствие». Как коронавирус повлиял на белорусский автомобильный рынок и что планируют делать БелДжи? Естественно, к первым моделям были обоснованные претензии. Хороший производитель тем и отличается, что не просто выслушивает обратную связь от клиента, но и делает все, чтобы качество продукта становилось лучше.

Дмитрий Петрович, заместитель начальника цеха сборки автомобилей СЗАО «Белджи»:

В цеху окраски применяется катафорезное покрытие. Это позволяет дольше служить автомобилю. То есть не будет коррозии возникать, как было пять лет назад на первых автомобилях, которые мы собирали. Евгений Поболовец, корреспондент:

Сколько? Пять лет, семь, десять – насколько дольше?

Дмитрий Петрович:

Я думаю, менее пяти лет точно не будет. Лакокрасочное покрытие у нас от представителя компании BASF, немецкой фирмы. Качество лакокрасочного покрытия проходит тройной контроль. В цеху окраски проверяется и толщиномерами, и на шагрень, и на разнотон. Дальше при сборке автомобиля полной. У нас есть линия окончательной сборки, где также осуществляется контроль лакокрасочного покрытия. Даже в цеху предпродажной подготовки есть линия, где проверятся. То есть тройной контроль многими людьми.

Евгений Поболовец:

А сколько оно, 100-120 микрон? Дмитрий Петрович:

Порядка 120 микрон.