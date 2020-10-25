«Чтобы понять её цену, нужно в неё сесть и проехать». Geely Tugella уже в дилерских салонах

Новости Беларуси. Новинка авторынка – Tugella, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это немецкая порода во всем: от любой заклепочки до камеры заднего вида, от спортивного сидения с массажем до фирменных дисков. Порода во всем, кроме цены. Она – белорусская. Разница между прямыми конкурентами – почти в два раза.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Вообще, Geely правильно произносится с ударением на второе «и», с китайского это обозначает «счастье». За рулем этого автомобиля действительно ощущаешь себя счастливым человеком. Двигатель 1,5-турбовый, 238 лошадиных сил, разгон до сотни за 7 секунд, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, вентилируемые сидения, современные мультимедиа. Одним словом, это самый настоящий белорусский автомобиль премиум-класса.

А еще обдув сидений, LED-фары, помощь при парковке и еще с десяток вкусных плюшек. Современный водитель – требовательный клиент. Разработчики все учли, обо всем подумали.

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «Белджи»:

Есть законы вывода на рынок модели. Одно могу сказать: модель уже спроектирована, прошла все виды испытаний, одобрена. «Мы удвоили свое присутствие». Как коронавирус повлиял на белорусский автомобильный рынок и что планируют делать БелДжи? Евгений Поболовец:

Tugella тоже здесь будет собираться? Геннадий Свидерский:

Будет зависеть от количества. Все, что мы тестируем, мы фактически будем собирать на этом заводе.