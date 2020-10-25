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«Чтобы понять её цену, нужно в неё сесть и проехать». Geely Tugella уже в дилерских салонах

25 октября 2020 20:15
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Новости Беларуси. Новинка авторынка – Tugella, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Чтобы понять её цену, нужно в неё сесть и проехать». Geely Tugella уже в дилерских салонах-1

Это немецкая порода во всем: от любой заклепочки до камеры заднего вида, от спортивного сидения с массажем до фирменных дисков. Порода во всем, кроме цены. Она – белорусская. Разница между прямыми конкурентами – почти в два раза.

«Чтобы понять её цену, нужно в неё сесть и проехать». Geely Tugella уже в дилерских салонах-4

Евгений Поболовец, корреспондент:
Вообще, Geely правильно произносится с ударением на второе «и», с китайского это обозначает «счастье». За рулем этого автомобиля действительно ощущаешь себя счастливым человеком. Двигатель 1,5-турбовый, 238 лошадиных сил, разгон до сотни за 7 секунд, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, вентилируемые сидения, современные мультимедиа. Одним словом, это самый настоящий белорусский автомобиль премиум-класса.

«Чтобы понять её цену, нужно в неё сесть и проехать». Geely Tugella уже в дилерских салонах-7

А еще обдув сидений, LED-фары, помощь при парковке и еще с десяток вкусных плюшек. Современный водитель – требовательный клиент. Разработчики все учли, обо всем подумали.

«Чтобы понять её цену, нужно в неё сесть и проехать». Geely Tugella уже в дилерских салонах-10

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «Белджи»:
Есть законы вывода на рынок модели. Одно могу сказать: модель уже спроектирована, прошла все виды испытаний, одобрена.

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Евгений Поболовец:
Tugella тоже здесь будет собираться?

Геннадий Свидерский:
Будет зависеть от количества. Все, что мы тестируем, мы фактически будем собирать на этом заводе.

«Чтобы понять её цену, нужно в неё сесть и проехать». Geely Tugella уже в дилерских салонах-13

Евгений Поболовец:
Цена?

Геннадий Свидерский:
Я пока не готов сказать по цене.

Евгений Поболовец:
Дороже чем Atlas?

Геннадий Свидерский:
Да, конечно. Это совсем другая машина. Для того, чтобы понять ее цену, нужно в нее сесть и проехать. На дилерские центры мы уже дали машины, Tugella в том числе. Надо прийти просто, провести тест-драйв и для себя оценить, что ты готов заплатить.

«Чтобы понять её цену, нужно в неё сесть и проехать». Geely Tugella уже в дилерских салонах-16

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# Автомобили # общество # Геннадий Свидерский # Евгений Поболовец # Фотофакт

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