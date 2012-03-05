Крупная лаборатория по производству метадона обнаружена в Могилевской области

Новости Могилевской области. В одной из деревень трое жителей областного центра организовали незаконное производство особо опасного вещества – метадона. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники КГБ изъяли оборудование, около 500 литров химических реагентов и сам наркотик.

По оценкам специалистов, мощность подпольного цеха позволяла изготавливать до трех килограммов метадона в неделю. Подозреваемые по данному делу уже задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Шевцова, сотрудник пресс-службы управления КГБ по Могилевской области:

Управлением КГБ было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Для дальнейшего расследования дело передано в управление Следственного Комитета по Могилевской области.