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Крупная лаборатория по производству метадона обнаружена в Могилевской области

05 марта 2012 13:20
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Новости Могилевской области. В одной из деревень трое жителей областного центра организовали незаконное производство особо опасного вещества – метадона. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники КГБ изъяли оборудование, около 500 литров химических реагентов и сам наркотик.

По оценкам специалистов, мощность подпольного цеха позволяла изготавливать до трех килограммов метадона в неделю. Подозреваемые  по данному делу уже задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Шевцова, сотрудник пресс-службы управления КГБ по Могилевской области:
Управлением КГБ было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Для дальнейшего расследования дело передано в управление Следственного Комитета по Могилевской области.

# общество # Наркотики # КГБ Беларуси # Татьяна Шевцова # Следственный Комитет # Фотофакт

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