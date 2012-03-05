В Турции проходит первое судебное заседание по делу об отравлении россиян суррогатным алкоголем

Новости Турции. ЧП произошло в Бодруме во время морской прогулки на яхтах в конце мая прошлого года. Тогда 22 туриста отравились поддельным виски, впоследствии пятеро из пострадавших скончались.

Перед судом предстанут восемь фигурантов дела. В их числе – хозяева яхты, члены экипажа, поставщик суррогатного алкоголя и дистрибьютер, занимавшийся распространением спиртного на территории Турции.

Прокуратура требует для обвиняемых по 20-25 лет тюрьмы за каждого погибшего россиянина. В случае такого вердикта каждый из подсудимых получит пожизненное заключение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.