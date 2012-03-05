Вузы Беларуси начали прием документов на профессионально-психологическое собеседование

На нем абитуриенту придется обосновать выбор будущей профессии членам комиссии. Среди которых не только преподаватели вузов, но и руководители предприятий – заказчиков кадров.

Такой своего рода предварительный тест должны пройти будущие управленцы, таможенники, юристы, дипломаты и журналисты. Регистрация продлится до конца марта.

Проходить собеседование на одну и ту же специальность в разных вузах нельзя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Молофеев, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного университета:

Абитуриент должен продемонстрировать, во-первых, свою мотивацию, осознанно ли и чем выбрана та или иная специальность. Он должен продемонстрировать определенный кругозор в этой специальности. Как бы то ни было, но будущий специалист по международным отношениям должен прекрасно понимать, какие международные организации функционируют, роль и место нашей республики в этих организациях. Это те вещи, которые он должен знать как таблицу умножения.