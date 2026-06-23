Крупко рассказал о системе подготовки управленческих кадров в Гомельской области

От ситуации на южной границе и вопросов безопасности до социально-экономического развития региона. Эти темы сегодня, 23 июня, обсуждались во время доклада председателя Гомельского облисполкома Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одним из главных вопросов стала обстановка на украинском направлении.
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Отдельно обсудили состояние посевов. После весенних погодных испытаний ситуация остается стабильной.
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Хорошие показатели не возникают сами по себе. За ними всегда стоят решения конкретных людей и работа управленческой команды. Поэтому кадровые вопросы стали одной из отдельных тем доклада. Тем более что в последнее время в регионе произошел ряд назначений как на районном уровне, так и в самом областном центре.
Анна Корольчук, собственный корреспондент СТВ:
Иван Иванович, знаем, что особым, отдельным блоком вопросов были кадры. Новые председатели в районах, новый мэр Гомеля. О чем докладывали Президенту?
Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
В целом мы проговорили, и я поделился подходами работы с кадрами по Гомельской области. Все назначения (около 80 %) идут из реестра или из резерва кадров Гомельского облисполкома. У нас работают две хорошие школы.
Уже на протяжении 5 лет работает школа молодого руководителя, которую ведет комитет по сельскому хозяйству Гомельского облисполкома. За 5 лет уже выпустилось около сотни ее выпускников, и примерно 30 % сегодня работают руководителями, остальные двигаются по должностной лестнице. От специалистов среднего звена, работают главными [специалистами]. И это хороший потенциал для дальнейшей работы руководителя.
Очень неплохо работает школа молодых промышленников. В такой синергии Гомельского облисполкома и союза нанимателей из прогрессивных специалистов готовим будущих руководителей. За 5 лет уже прошли обучение около 90 человек, сегодня работают и заместителями, и руководителями промышленных предприятий.
Фактически в области выстроена система подготовки руководителей: от первых управленческих навыков до назначения на ответственные должности. Именно такой подход сегодня рассматривается как один из факторов устойчивого развития региона.
Иван Крупко доложил Президенту об экономической ситуации в Гомельской области.