МВФ: Сербия станет самой быстрорастущей экономикой Европы в 2027 году

Пока ведущие страны континента борются с рецессией, Белград ставит рекорды. По прогнозам МВФ, в 2027 году Сербия станет самой быстрорастущей экономикой Европы с показателем 4 % – вдвое выше среднего по ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первом квартале 2026 года Сербия уже вошла в четверку европейских лидеров по этому показателю, уступив лишь Дании, Мальте и Польше. До третьего места – буквально один шаг. Всего одна десятая процентного пункта, и в ближайшие месяцы этот разрыв может быть преодолен.