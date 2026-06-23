Пока ведущие страны континента борются с рецессией, Белград ставит рекорды. По прогнозам МВФ, в 2027 году Сербия станет самой быстрорастущей экономикой Европы с показателем 4 % – вдвое выше среднего по ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первом квартале 2026 года Сербия уже вошла в четверку европейских лидеров по этому показателю, уступив лишь Дании, Мальте и Польше. До третьего места – буквально один шаг. Всего одна десятая процентного пункта, и в ближайшие месяцы этот разрыв может быть преодолен.
Минск и Белград планируют существенно расширить взаимодействие в торгово-экономической сфере – Каранкевич.
Рост подкреплен реальными изменениями. Средняя зарплата превысила тысячу евро, за год увеличившись почти на 8 %. Минимальная зарплата с начала 2026 года – 550 евро, к концу 2027-го ожидается уже 650. Экспорт вырос на 18 %, превысив 14 миллиардов долларов, дефицит бюджета сокращается. Инфляция, как заявляют в МВФ, под контролем, банковский сектор устойчив.
Так, Сербия, окруженная странами Евросоюза, становится исключением из правил, которое Брюссель не может переварить. По мнению еврочиновников, страна, претендующая на вступление, не должна проводить самостоятельную политику. Евросоюз требует жертв – ввести санкции против России и Беларуси. Сербия отвечает отказом. И, судя по заявлениям президента, попытки загнать Белград в угол приведут к тому, что он перестанет считаться с Европой окончательно.