Предстоящий Форум регионов обещает принести союзной экономике около 1 млрд рублей

За яркой выставочной витриной Форума регионов одна из самых эффективных экономических площадок Союзного государства. География от Бреста до Владивостока, делегации более чем из 80 субъектов Российской Федерации. Это не просто протокольные встречи, это живой союзный нетворкинг. В 2026 году общее число участников (парламентариев, губернаторов, бизнесменов и экспертов) превысило рекордную отметку в 12 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно поэтому развитию межрегионального сотрудничества столь пристальное внимание уделяет Президент Александр Лукашенко. За 12 лет форум превратился в мощнейший инвестиционный локомотив. Регионы подписали свыше тысячи соглашений о сотрудничестве. Совокупная стоимость коммерческих контрактов за всю историю его проведения, уже превысила астрономическую цифру в 23,5 миллиарда белорусских рублей. И этот год обещает побить предыдущие рекорды.

Предстоящий форум должен принести союзной экономике еще около миллиарда рублей. В рамках 10 профильных секций будут подписаны десятки новых дорожных карт. Главный тренд 2026 года – уход от простой торговли к глубокой промышленной кооперации и технологическому суверенитету. Станкостроение, микроэлектроника, IT и общие проекты в АПК – вот где сейчас куются миллиарды.

Разумеется, такой масштабный экономический рывок был бы невозможен без мощного политического фундамента. Форум традиционно проходит под патронатом верхних палат парламентов: Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России. Именно сенаторы выступают главными лоббистами межрегиональных связей, снимая любые бюрократические барьеры на пути бизнеса.

Прямые связи выстраивают области, города, предприятия, университеты, научные организации. Именно такая горизонтальная кооперация позволяет быстрее запускать совместные проекты, создавать новые производства, расширять логистику и находить рынки сбыта. Не случайно программа форума с каждым годом становится все масштабнее.

При этом Форум регионов давно вышел за рамки исключительно белорусско-российского сотрудничества. Межрегиональная дипломатия становится эффективным инструментом расширения партнерства с дружественными государствами. Уже осенью Минск примет первый Форум регионов Беларуси и Кыргызстана. Такой формат подтверждает свою эффективность и постепенно становится одной из визитных карточек белорусской внешнеэкономической политики.