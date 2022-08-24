Посвящение в профессию. Поликлиника № 10 в Минске пополнилась 31 молодым специалистом

Ежегодно в городскую поликлинику № 10 (самую крупную в столице) приходят работать десятки выпускников лучших медицинских вузов страны. Нынешний 2022-й не стал исключением. Свыше 30-ти молодых специалистов этим летом сделали первый шаг навстречу благородной цели – спасать жизни людей.

Татьяна Швакова, заместитель главного врача по медицинской части 10-й городской поликлиники г. Минска:

Каждый молодой специалист при приходе в поликлинику закрепляется за опытным наставником. Курация осуществляется в течение одного года. Всего у нас в поликлинике около 580 сотрудников, поликлиника обслуживает огромное количество населения – 82 тысячи детей и взрослых только закрепленных. А если брать с прикрепленными, то это около 100 тысяч человек, поэтому посетителей всегда много, работа всегда есть, работа ставит высокую планку, которую наши молодые специалисты держат.

Очень часто знакомство с новым местом работы для ребят связано не только с большими надеждами, но и с не меньшим страхом. Взаимовыручка, поддержка старших коллег по цеху помогают юным медикам поверить в себя и свой профессионализм.

Анастасия Ремизонова, врач акушер-гинеколог 10-й городской поликлиники г. Минска:

Моя специальность акушерство-гинекология является особенной, уникальной. Мы несем ответственность сразу за две жизни. Мы помогаем прекрасным девушкам, женщинам осуществить свою мечту – стать мамой. Первое время волнение было, но более опытные коллеги всегда помогали справиться с волнением, всегда поддерживали нас, консультировали.

Глория Громыко, врач-педиатр участковый 10-й городской поликлиники г. Минска:

В 10-ю городскую поликлинику я была направлена по распределению сначала в качестве интерна, а уже с августа 2022 года я работаю как молодой специалист, врач-педиатр. Хотела помогать людям и здесь я нашла такую возможность. Иногда даже необязательно лечебная процедура, но и психологическая поддержка родителям в трудные минуты. Тогда студент медицинского колледжа, а сейчас помощник врача Евгений Мокей стал частью коллектива 10-й поликлиники в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции. И хотя справиться с наплывом пациентов было трудно, молодые специалисты преодолели испытание ковидом достойно.

Евгений Мокей, помощник врача 10-й городской поликлиники г. Минска:

Приходилось ездить самостоятельно и на ковидные визиты, на ковидной бригаде. Работы хватало, но это очень хорошая практика. Едешь к пациентам, берешь все памятки, которые в колледже давали, у врачей памятки по лечению.