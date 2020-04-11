«Крепость». Какую тактику использовали немцы при штурме Могилёва

Алексей Исаев, военный историк (Москва):

Могилев оказался таким краеугольным камнем, в Могилеве собрались люди, готовые сражаться до конца. Если использовать терминологию, которая применялась немецким командованием во второй половине войны, у них была тактика, называлась она «крепости» – фестер-плац, укрепленный пункт. Предполагалось, что такой укреппункт будет обороняться даже в условиях полного окружения до последней возможности. И не позволять сковывать войска противника, во-вторых, не позволять им пользоваться узлом дорог. И Могилев в 1941-м оказался такой крепостью.