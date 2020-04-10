Как 11 и 12 апреля изменится движение транспорта на Калиновского

Новости Беларуси. На улице Калиновского изменится движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь рабочие будут асфальтировать участок от проспекта Независимости до улицы Кедышко, поэтому движение частично закроют. Пассажирский транспорт пустят в объезд, а троллейбусный маршрут № 2 вовсе отменят. В качестве компенсации введут дополнительный временный автобус 902Т. Он пойдет от улицы Руссиянова до Мирошниченко.