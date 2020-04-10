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Как 11 и 12 апреля изменится движение транспорта на Калиновского

10 апреля 2020 17:23
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Новости Беларуси. На улице Калиновского изменится движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как 11 и 12 апреля изменится движение транспорта на Калиновского-1

Здесь рабочие будут асфальтировать участок от проспекта Независимости до улицы Кедышко, поэтому движение частично закроют.

Пассажирский транспорт пустят в объезд, а троллейбусный маршрут № 2 вовсе отменят.

В качестве компенсации введут дополнительный временный автобус 902Т. Он пойдет от улицы Руссиянова до Мирошниченко.

Как 11 и 12 апреля изменится движение транспорта на Калиновского-4

Виталий Сергиевич, инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Первомайского РУВД:
С 23:00 10 апреля до 23:00 11 апреля будет ограничено движение по четной стороне улицы Калиновского от проспекта Независимости до улицы Кедышко. С 23:00 11 апреля до 23:00 12 апреля будет ограничено движение по нечетной стороне улицы Калиновского.

# Работа транспорта в Минске # общество # Виталий Сергиевич # Фотофакт

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