Как 11 и 12 апреля изменится движение транспорта на Калиновского

Новости Беларуси. На улице Калиновского изменится движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На улице Калиновского изменится движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь рабочие будут асфальтировать участок от проспекта Независимости до улицы Кедышко, поэтому движение частично закроют.
Пассажирский транспорт пустят в объезд, а троллейбусный маршрут № 2 вовсе отменят.
В качестве компенсации введут дополнительный временный автобус 902Т. Он пойдет от улицы Руссиянова до Мирошниченко.
Виталий Сергиевич, инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Первомайского РУВД:
С 23:00 10 апреля до 23:00 11 апреля будет ограничено движение по четной стороне улицы Калиновского от проспекта Независимости до улицы Кедышко. С 23:00 11 апреля до 23:00 12 апреля будет ограничено движение по нечетной стороне улицы Калиновского.