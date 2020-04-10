«Решил как-то послужить в этой ситуации». Рассказываем о тех, кто помогает

Новости Беларуси. Белорусский Красный Крест каждый день оказывает поддержку всем, кто в этом нуждается: кому-то словом, кому-то делом. Растет количество волонтеров, а вместе с ним расширяются возможности для помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новых добрых делах – в сюжете Ирины Петыш.

Олег Яготинцев на волонтерском посту недавно, неделю. Но звучит уверенно, ведь слушать людей умеет хорошо – за спиной 15-летний стаж психолога. Теперь свои знания, а главное умения, он применяет и в Красном Кресте.

Олег Яготинцев, волонтер:

На самом деле в волонтерство пошел только что, потому что решил как-то послужить в этой ситуации. Потому что считаю, что это гражданская ответственность каждого что-то вложить, чем-то помочь посильно.

И дело сразу же нашлось. На этой неделе официально стартовал новый проект белорусского Красного Креста «Добрый телефон». Это инфолиния, по которой каждый желающий может задать волнующие вопросы и попросить о помощи.

В топе популярных тем, конечно, вопросы о коронавирусе. Перед тем, как давать советы, волонтеры сами изучили вопрос и посетили специальный тренинг. В новой, непривычной ситуации адаптироваться нужно быстро.

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Действительно, с такой ситуацией мы столкнулись впервые, но схема работы одинаковая. Идет мобилизация штаба, создается рабочая группа, которая принимает решение и, конечно же, прежде всего вырабатывается стратегия: в каких основных направлениях будут задействованы силы Белорусского общества Красного Креста.

Сейчас определены три основных направления: помощь уязвимым слоям населения, волонтерская работа, а также инфолиния. Ежедневно организация получает разнообразные запросы о помощи. Одним нужна информация, другим – материальная поддержка.

Ирина Петыш, корреспондент:

Белорусский Красный Крест помогает и делом. Сегодня тонну воды получила 3-я городская клиническая больница.

Организация уже направила порядка 10 тонн воды в разные медучреждения.

Светлана Кондратьева, главная медицинская сестра 3-й городской клинической больницы им. Клумова:

Спасибо Красному Кресту за оказанную помощь и поддержку. Вы знаете, это немножечко и символично, и правильно. У нас круглосуточный режим, и более того, у нас есть люди, которые отсюда просто не выходят, в частности и я. У нас работают по двое-трое суток. Спасибо им огромное, у нас сейчас много сотрудников не хватает. Поэтому да, оказывают нам поддержку.

Ольга Мычко:

Это действительно то время, когда мы можем от населения, от общественности, от наших сообществ получить реальный отклик. Мне кажется, это действительно то время, когда мы проверяемся на прочность. Насколько гражданское общество зрелое и готово, и может прийти на помощь, невзирая на то, что у тебя могут быть какие-то проблемы и трудности, и тебе надо в чем-то поступиться и подвинуться.