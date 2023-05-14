«Красный – сердце с любовью к нашей стране». Что для белорусов значат наши символы?

О том, что белорусская государственная атрибутика носит поистине народный характер, говорят и данные соцопросов. Так, герб, флаг и гимн большинство из нас считают главными национальными символами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А праздник, который мы отмечаем каждое второе воскресенье мая, приобрел свои традиции и уникальные черты. Беларусь отметит День государственных флага, герба и гимна. Какой главный символ страны – результаты соцопроса.

Его сердце бьется на одной из самых молодых площадей страны – на площади Государственного флага. У подножия 70-метрового флагштока сегодня, 14 мая, собрались белорусы, звучали слова Президента.

Александр Лукашенко в своем поздравлении отметил, что в этих символах воплощается память поколений, отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа, связываются воедино прошлое, настоящее и будущее белорусского государства. Наши поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость, укрепляют духовные силы, вдохновляют на новые свершения.

Еще раньше глава государства подробно объяснял, почему белорусы не могли стать под прежние символы, которые были в нашей истории, а сегодня едва ли найдутся те, кто этого не понимают. Настолько органично наш флаг, герб и гимн вписались в историю независимой Беларуси.

– Зеленый – это поля, луга. А красный – это наливные яблоки летом, не знаю… Как-то так.

– Красный – сердце с любовью к нашей стране. Гендиректор СТВ: флаг всегда на нашем экране. Патриотизм начинается с почитания символов государственности. Подробнее.

Сразу волнительно, вызывает гордость за нашу страну – это первый аккорд, первый фа-мажор. У меня каждый раз, когда исполняется гимн, когда я показываю первый аккорд, идут мурашки по телу. «Это правильная идеология». Спросили у белорусов, что для них значит День государственных символов.

Любят учить гимн, петь его, в садике постоянно что-то рассказывают, в школе. Они все понимают. «Неделя-две – и их уже раскупили». Почему белорусские флаги сметают с полок, рассказала Татьяна Лугина.

– Это достоинство нашей страны. Он у нас один. И ни у кого больше такого не будет.

– Уникальный символ нас, белорусов. То, что отличает нас от других стран и других людей.

Я верю в свою страну, люблю свою страну, Государственный флаг, гимн, герб. Я являюсь патриотом своей страны.