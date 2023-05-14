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«Красный – сердце с любовью к нашей стране». Что для белорусов значат наши символы?

14 мая 2023 16:31
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О том, что белорусская государственная атрибутика носит поистине народный характер, говорят и данные соцопросов. Так, герб, флаг и гимн большинство из нас считают главными национальными символами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А праздник, который мы отмечаем каждое второе воскресенье мая, приобрел свои традиции и уникальные черты.  

Беларусь отметит День государственных флага, герба и гимна. Какой главный символ страны – результаты соцопроса.  

«Красный – сердце с любовью к нашей стране». Что для белорусов значат наши символы?-1

Его сердце бьется на одной из самых молодых площадей страны – на площади Государственного флага. У подножия 70-метрового флагштока сегодня, 14 мая, собрались белорусы, звучали слова Президента.  

«Красный – сердце с любовью к нашей стране». Что для белорусов значат наши символы?-4

Александр Лукашенко в своем поздравлении отметил, что в этих символах воплощается память поколений, отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа, связываются воедино прошлое, настоящее и будущее белорусского государства. Наши поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость, укрепляют духовные силы, вдохновляют на новые свершения.  

«Красный – сердце с любовью к нашей стране». Что для белорусов значат наши символы?-7

Еще раньше глава государства подробно объяснял, почему белорусы не могли стать под прежние символы, которые были в нашей истории, а сегодня едва ли найдутся те, кто этого не понимают. Настолько органично наш флаг, герб и гимн вписались в историю независимой Беларуси.  

«Красный – сердце с любовью к нашей стране». Что для белорусов значат наши символы?-10

– Зеленый – это поля, луга. А красный – это наливные яблоки летом, не знаю… Как-то так.  
– Красный – сердце с любовью к нашей стране.  

Гендиректор СТВ: флаг всегда на нашем экране. Патриотизм начинается с почитания символов государственности. Подробнее.  

«Красный – сердце с любовью к нашей стране». Что для белорусов значат наши символы?-13

Сразу волнительно, вызывает гордость за нашу страну – это первый аккорд, первый фа-мажор. У меня каждый раз, когда исполняется гимн, когда я показываю первый аккорд, идут мурашки по телу.  

«Это правильная идеология». Спросили у белорусов, что для них значит День государственных символов.  

«Красный – сердце с любовью к нашей стране». Что для белорусов значат наши символы?-16

Любят учить гимн, петь его, в садике постоянно что-то рассказывают, в школе. Они все понимают.  

«Неделя-две – и их уже раскупили». Почему белорусские флаги сметают с полок, рассказала Татьяна Лугина.  

«Красный – сердце с любовью к нашей стране». Что для белорусов значат наши символы?-19

– Это достоинство нашей страны. Он у нас один. И ни у кого больше такого не будет.  
– Уникальный символ нас, белорусов. То, что отличает нас от других стран и других людей.  

«Красный – сердце с любовью к нашей стране». Что для белорусов значат наши символы?-22

Я верю в свою страну, люблю свою страну, Государственный флаг, гимн, герб. Я являюсь патриотом своей страны.  

«Красный – сердце с любовью к нашей стране». Что для белорусов значат наши символы?-25

Знаете, где бы ни была, когда промелькнет такое сочетание цветов, флага, сразу думаешь: это Беларусь.  

# Герб и флаг Беларуси # общество # Фотофакт

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