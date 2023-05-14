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Александр Лукашенко: «Наши поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы»

14 мая 2023 07:42
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Новости Беларуси. Торжество государственности. В Беларуси отдают дань уважения гербу, флагу и гимну. Праздник неотъемлемых символов независимости имеет 25-летнюю историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В них воплощается память поколений, отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа, связываются воедино прошлое, настоящее и будущее белорусского государства. Это особо подчеркнул в поздравлении с государственным праздником Президент Беларуси.  

Александр Лукашенко: «Наши поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость, укрепляют духовные силы, вдохновляют на новые свершения. Стремление к миру, преданность родной земле и готовность созидать во имя будущих поколений помогали белорусам во все времена оставаться верными себе и своим принципам. Уверен, эти качества позволят нам не только выстоять перед лицом сегодняшних вызовов, но и приумножить достижения суверенного периода.

Глава государства пожелал всем семейного счастья, радости, здоровья и успехов в труде на благо Родины.  

# Герб и флаг Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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