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Гендиректор СТВ: флаг всегда на нашем экране. Патриотизм начинается с почитания символов государственности

14 мая 2023 10:48
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Новости Беларуси. Поздравление Президента на торжественной церемонии чествования государственных символов сегодня, 14 мая, озвучил премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Гендиректор СТВ: флаг всегда на нашем экране. Патриотизм начинается с почитания символов государственности-1

По традиции на одной из самых молодых площадей Минска – у подножия 70-метрового флагштока собрались белорусы разных возрастов и профессий. Все они пришли, чтобы высказать почтение народным символам, ставшим олицетворением ментальности, истории нашей страны.  

Гендиректор СТВ: флаг всегда на нашем экране. Патриотизм начинается с почитания символов государственности-4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:  
В правом верхнем углу на телеканале СТВ наш государственный флаг. Мы всегда его используем на официальных мероприятиях – это понятно, но и на постоянной основе он у нас находится на экране. Если говорить про защиту, популяризацию, то это символы наши. Патриотизм начинается именно с почитания символов нашей государственности. В этом году День герба, флага и гимна. И если говорить про гимн, то в первом куплете нашего гимна квинтэссенция, на мой взгляд, нашего белорусского характера: мы мірныя людзі, мы працавітыя людзі і жывём у вольнай сям’і.  

Гендиректор СТВ: флаг всегда на нашем экране. Патриотизм начинается с почитания символов государственности-7

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# Герб и флаг Беларуси # общество # Александр Осенко # Фотофакт

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