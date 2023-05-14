Гендиректор СТВ: флаг всегда на нашем экране. Патриотизм начинается с почитания символов государственности

Новости Беларуси. Поздравление Президента на торжественной церемонии чествования государственных символов сегодня, 14 мая, озвучил премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поздравление Президента на торжественной церемонии чествования государственных символов сегодня, 14 мая, озвучил премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции на одной из самых молодых площадей Минска – у подножия 70-метрового флагштока собрались белорусы разных возрастов и профессий. Все они пришли, чтобы высказать почтение народным символам, ставшим олицетворением ментальности, истории нашей страны.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В правом верхнем углу на телеканале СТВ наш государственный флаг. Мы всегда его используем на официальных мероприятиях – это понятно, но и на постоянной основе он у нас находится на экране. Если говорить про защиту, популяризацию, то это символы наши. Патриотизм начинается именно с почитания символов нашей государственности. В этом году День герба, флага и гимна. И если говорить про гимн, то в первом куплете нашего гимна квинтэссенция, на мой взгляд, нашего белорусского характера: мы мірныя людзі, мы працавітыя людзі і жывём у вольнай сям’і.