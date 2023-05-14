Гендиректор СТВ: флаг всегда на нашем экране. Патриотизм начинается с почитания символов государственности

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В правом верхнем углу на телеканале СТВ наш государственный флаг. Мы всегда его используем на официальных мероприятиях – это понятно, но и на постоянной основе он у нас находится на экране. Если говорить про защиту, популяризацию, то это символы наши. Патриотизм начинается именно с почитания символов нашей государственности. В этом году День герба, флага и гимна. И если говорить про гимн, то в первом куплете нашего гимна квинтэссенция, на мой взгляд, нашего белорусского характера: мы мірныя людзі, мы працавітыя людзі і жывём у вольнай сям’і.